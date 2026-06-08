Туристическият сезон по българското Черноморие продължава да се скъсява, като в момента реално се концентрира основно в месеците юли и август. Това заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов, който очерта и друг сериозен проблем пред сектора - острия недостиг на работна ръка.

По думите му през последното десетилетие сезонът постепенно се е свивал. Докато преди е започвал още в края на април, днес голяма част от по-големите заведения по морето отварят едва в края на юни. Според Алибегов процесът се е ускорил след пандемията от COVID-19, а България все повече изостава от конкурентни туристически дестинации като Гърция, Хърватия, Италия и Франция.

Той подчерта, че туристическият сектор е бил сред най-засегнатите от пандемията както в България, така и в Европа. В същото време, докато други държави са инвестирали значителни средства за възстановяване на туризма, в българския План за възстановяване и устойчивост не са били предвидени средства за сектора. Според него именно липсата на целенасочена подкрепа е една от причините за настоящите трудности.

Сериозно предизвикателство остава и недостигът на кадри. Алибегов отбеляза, че от 2019 г. насам възнагражденията в бранша са нараснали между три и четири пъти, но заедно с тях са се увеличили и разходите на бизнеса. Въпреки по-високото заплащане работодателите изпитват затруднения при намирането на служители.

Според него младите хора все по-често се насочват към дигитални професии и проявяват по-слаб интерес към сезонната работа в туризма и ресторантьорството. Макар че временно могат да бъдат наемани студенти или млади хора за кратки периоди, това не осигурява устойчиво решение на кадровия проблем.

Младото поколение вече е много по-дигитално ориентирано, мислят по друг начин. Да намериш някой за месец-два, докато учи или тези, които идват в големите градове - да, но това не е устойчиво намиране на персонал, който намирахме през 2018-2019 година. Заради това и не приемам критиките, че не плащаме. казва Ричард Алибегов

Поради тази причина много компании са принудени да търсят работници от трети страни. Въпреки че условията на труд и заплащането в България са конкурентни, кратката продължителност на летния сезон затруднява привличането на чуждестранни служители. За разлика от страни като Гърция и Испания, които предлагат заетост за значително по-дълъг период, българските работодатели могат да осигурят работа едва за около два месеца.

Условията и заплащането тук са много по-добри. Единственият проблем, който имаме, е, че не можем да предложим това, което могат Гърция, Испания - 8 месеца сезон. Ние можем да ги извикаме да дойдат за два месеца, а това не ги устройва. Няма български работодател в нито една сфера, който да го питате и той да ви каже, че предпочита да работи с чужденци от трети страни, а не с българи. Имаме езикови бариери, религиозни различия, процедурата е отвратителна. За да може лятото да ангажираме хора от трети страни, ние трябва да започнем с документацията от януари. каза пред Bulgaria On Air Ричард Алибегов

Допълнително затруднение създават административните процедури по наемането на чужденци. По думите на Алибегов подготовката на необходимите документи трябва да започне още през януари, за да могат работниците да пристигнат навреме за летния сезон.

Председателят на Българската асоциация на заведенията отправи и критики към държавните институции. Той заяви, че въпреки многократните разговори с представители на различни министерства, МВР и ДАНС, конкретни решения на проблемите не са последвали.

Според него бизнесът вече не разчита на институционална подкрепа и ще продължи да се справя сам с предизвикателствата. Алибегов изрази мнение, че въпреки значителния принос на туристическия и ресторантьорския сектор към държавния бюджет, той не получава необходимото внимание и разбиране от страна на държавата.