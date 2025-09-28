ИЗПРАТИ НОВИНА
Нека помогнем на Йоана!
Автор: Емануела Вилизарова 22:37 / 28.09.2025
© pavelandreev.org
Скъпи приятели, обръщам към Вас с молба, като майка, която никога не си е представяла, че ще потърси помощ отново. Това пише Мария Вълчева, молейки за помощ и за нов шанс за детето си.

"Моята малка дъщеря, моето момиче премина през много тежки изпитания още от най-ранна възраст… 28 вливки химиотерапия с диагноза ембрионален рабдомиосарком, 12 операции на крачето вследствие от онкологичното заболяване, много болка и безброй безсънни нощи. 

Днес пред нас стои шансът, който може да промени живота ѝ завинаги – сложна операция на крачето, благодарение на която тя ще може да се движи свободно и да има детство, каквото заслужава. Ако тази операция не се извърши последствията ще бъдат необратими за нея, след време няма да можем да поставим апарат на Илизаров за да продължим удължаването на лявото краче, което ще доведе до невъзможността никога да не се изравни с другото .

Но цената на тази Надежда е огромна – 170 000 евро. Сума, непосилна за нашето семейство, но постижима, ако обединим сили.

Всяко дарение е стъпка към това дъщеря ми да тича, да играе и да живее без болка. Всяко споделяне е възможност посланието ни да стигне до повече добри хора.

Не искаме чудеса – искаме само шанс за здраво бъдеще.

Моля Ви, бъдете част от този шанс.", пише още Мария.

Дарителска сметка:

BG11STSA93000027164063

Банка ДСК BIC:STSABGSF

Титуляр: Йоана Мирославова Найденова

YOANA MIROSLAVOVA NAYDENOVA

REVOLUT @mariya7a7r - Mariya Valcheva

https://revolut.me/mariya7a7r  

За още подробности кликнете ТУК.







