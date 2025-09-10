ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не спира търсенето на имоти по курортите
Въпреки поскъпването на ваканционните имоти през последните години, цените им остават с около 20-30 на сто по-ниски от тези за същите по големина и качество жилища в София. Това дава възможност и на хора, които нямат достатъчно пари за покупка на жилище в столицата, да придобият хубав ваканционен имот.
Покупката на апартамент в населено място край морето дава не само възможност на семейството във всеки удобен момент да е край вълните, а е и чудесна инвестиция. По-ниските цени от тези в София дават възможност с по-малка начална инвестиция купувачите да печелят от поскъпването на жилищата през годините и от отдаването им под наем.
Купувачите на морски ваканционни имоти са предимно българи. Най-голяма е групата на купувачите на възраст между 35 и 45 години. Те са от различни сфери - например средно и високо ниво мениджъри в български и чуждестранни компании, хора с малък и среден собствен бизнес, както и работещи в сферата на правото, здравеопазването и образованието. Повечето купувачи на ваканционни имоти имат лични спестявания, които искат да предпазят от инфлацията като ги вложат в имот, който да ползват през почивните дни със семейството си.
Край морето най-търсени са едностайните и двустайните апартаменти. Те са с по-малка, но напълно достатъчна площ за семейство, което иска няколко седмици от годината да бъде край вълните. По-малко са хората с по-големи финансови възможности, които купуват големи, тристайни апартаменти, които осигуряват удобство както в основното им градско жилище. Има търсене и на самостоятелни къщи, но цените им са значително по-високи.
Основната цел на купувачите на ваканционни имоти е да осигурят на семейството си уютна почивка на разумна цена. Поскъпването на настаняването в хотели и квартири за гости в курортите кара много хора да изберат покупката на собствен имот. Много хора от големите градове във вътрешността на страната имат възможност да работят от разстояние и затова купуват ваканционен имот до морето.
Очакванията на брокерите са цените на ваканционните имоти да продължат да нарастват. България вече е в Шенген, предстои и влизането ни в еврозоната. Това прави България по-атрактивна и ще повиши интереса на чужденци към имотите в страната. Страната ни има забележителна природа и богата история, което също повишава интереса на чужденците, пише "Труд".
