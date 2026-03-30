На 30 март православната църква почита Преподобни Йоан Синайски – Лествичник. Според народните поверия, на този ден е добре да се избягват черните дрехи.
Преп. Йоан Лествичник получил добро образование, богословски познания и приел монашеството. Подвизавал се в Синайската планина, където прекарал 40 години в пост и молитви. Написал книга под заглавие "Лествица" (стълба) за духовно съвършенство. В 33 стъпала той представил стълбата на християнските добродетели, за първа от които определил смирението.
През Великия пост църквата припомня тази стълба на подвижника и приканва християните да се изкачват по пътя на духовното съвършенство.
Не се обличайте в черно днес!
