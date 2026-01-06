ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Не само спекула, дават първо меню в лева, после за плащането - в евро
Клиент на хранителна верига пазарувал стоки на стойност около 20 евро, малко над 40 лв. Искал да плати с карта и когато операцията била извършена, установил, че касиерката му е маркирала на ПОС терминала малко над 40, но в евро.Усетил се е на място и е поискал да му бъде върната разликата.
Друг клиент сигнализира за разминаване в отчетеното ресто в евро и реалната разлика, която му се дължи.
Масово има установени увеличения на цените при превалутирането - някъде с малко, другаде с повече.
"Интересна работа. Всички твърдяха, че еврото няма да се отрази на цените, а при първата ми покупка се оказа, че цигарите XXXX, които струват 4,00 лв., на етикет са 4,00 лв., а по касова бележка вече са 4,01 лв. Питам се, това на няколко милиона продукта как изглежда?", сподели клиент.
Подобни сигнали има от различни градове в страната - както за големи търговски вериги, така и за малки магазини.
Злоупотреби се отчитат и при заведенията. В столична пицария клиенти получили първоначално меню в левове и поръчали по него, но при следваща поръчка час по-късно получили меню в евро и разликата само при поръчаната по-рано лимонада вече била 3 лв. отгоре.
Сред възмущенията има и такива - клиент вдигнал скандал на касата в хранителен магазин, защото получил рестото в евро, след като е платил в левове. Гневен гражданин нахлул в банков офис да търси сметка защо банкоматът не пуска левове, а евро, пише Bulgaria On Air.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1672
|предишна страница [ 1/279 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и ...
10:01 / 06.01.2026
Продавачка: Много объркано стана, купуват по 1-2 моркова, изнервя...
10:02 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им...
10:00 / 06.01.2026
Патриарх Даниил на Богоявление: Ние човеците сме буквално като ов...
10:00 / 06.01.2026
Разселването на бездомни животни е изцяло противозаконно и равнос...
09:43 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, за...
09:29 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS