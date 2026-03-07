Андрей Янкулов обяви в публикация във Facebook, че е назначен трети заместник - министър на правосъдието. Той поясни, че това се е случило в края на работната седмица по негово предложение.
За поста е избрана Таня Радуловска - настоящ адвокат и бивш съдия.
Ето какво още гласи публикацията на Янкулов:
Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийски районен съд. Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат.
Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това.
Вярвам, че с житейския и правния си опит на адвокат и магистрат Таня ще бъде безценно попълнение в младия ръководен екип на Министерство на правосъдието.
Пожелавам ѝ успех!
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.