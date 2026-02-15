ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наводнен е път в Родопите
Според свидетели, придошлата река засяга и прилежащите терени, затруднявайки движението по част от маршрута към туристическата забележителност.
Река Въча е излязла от коритото си. Жители на девинското село Грохотно съобщават, че водите са залели обработваеми площи.
Заради проливните дъждове е наводнен и затворен и пътят от Баните към село Загражден.
Припомняме, че в други части на Смолянска област има наводнени къщи, откъсната махала и много населени места без ток, вследствие на интензивните валежи от днес.
Към момента валежите в региона спират.
