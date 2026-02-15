© Фейсбук виж галерията Пътят към Буйновското ждрело в община Борино е частично наводнен, след като река Буйновска излезе от коритото си в района на "Вълчи скок“. Това става ясно от разпространено видео, на което се вижда как водата залива пътното платно, а автомобили преминават през придошлите води.



Според свидетели, придошлата река засяга и прилежащите терени, затруднявайки движението по част от маршрута към туристическата забележителност.



Река Въча е излязла от коритото си. Жители на девинското село Грохотно съобщават, че водите са залели обработваеми площи.



Заради проливните дъждове е наводнен и затворен и пътят от Баните към село Загражден.



Припомняме, че в други части на Смолянска област има наводнени къщи, откъсната махала и много населени места без ток, вследствие на интензивните валежи от днес.



Към момента валежите в региона спират.