Известната българска поп певица Нора Караиванова потъна в дълбок траур. Звездата, която стана популярна с участието си в "Music Idol“, сподели в социалните мрежи разтърсваща новина за загубата на своя съпруг и баща на детето ѝ.

От думите на Нора става ясно, че кончината на любимия ѝ мъж, когото тя нарича галено Пламзи, е настъпила по изключително нелеп начин, информира Plovdiv24.bg.

Една срутена стена и много любов

В емоционален пост Нора описа съпруга си като своята най-голяма опора и защитник. "Той беше моята стена, на която можех да се опра, когато съм изморена, и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки! Моята стена се срути по най-нелепия начин“, споделя певицата.

Тя признава, че се е борила до последно, за да го задържи, но съдбата е имала други планове: "Опитах се да те задържа, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили!“.

"Повече от баща за Виктор“

Нора изказва дълбока благодарност за времето, прекарано заедно, и за примера, който той е дал на малкия им син Виктор. "Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор и му беше повече от баща! Благодаря ти, че ми показа какво е да си добър човек и сподели с мен всичко до последно!“.

Връзка, която продължава "горе от небето“

Въпреки огромната болка, певицата вярва, че съпругът ѝ ще продължи да бди над семейството си като техен ангел-хранител. Постът ѝ завършва с болезненото признание: "Щеше ми се да си тук сега, за да ти кажа поне още веднъж за последно едно: ОБИЧАМ ТЕ, ПЛАМЗИ!“.