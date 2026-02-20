ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наша банка с важна информация за клиентите си
Новата функционалност се въвежда в 140 банкомати на банката, които са разположени в нейните офиси и клонове в цялата страна, като осигурява повече свобода при управлението на личните финанси и улеснява ежедневните разплащания – особено при пазаруване или по‑малки кешови операции.
"Fibank винаги поставя клиента в центъра на своите банкови решения. Предлагането на по‑малки номинали банкноти е естествена стъпка в посока по‑голямо удобство и улеснение за нашите клиенти в новата евросреда“, коментира г-н Теодор Петров – Директор "Картови разплащания“ в Първа инвестиционна банка.
Повече информация за конкретните локации можете да получите на www.fibank.bg
Още по темата:
|общо новини по темата: 1913
