ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
Два турски самолета излетели от Чанаккале към Загреб, за да участват в гасенето на пожар. Заради лошите метеорологични условия те прекарали нощта на летището в Риека, а в 17:38 ч. излетели оттам към летището в хърватската столица. Заради лошите условия обаче и двата самолета взели решение да се върнат, съобщава БНТ.
Докато единият се приземил, с другия е била загубена връзка към 18:25 часа.
Новината за инцидента беше потвърдена и от министъра на земеделието и горите на Турция Ибрахим Юмаклъ.
"Останките на противопожарния самолет на Главната дирекция по горите бяха открити близо до Сен, Хърватия, след като радиовръзката с него беше загубена“, написа той в профила си в социалната мрежа "Екс“.
Министър Юмаклъ поднесе съболезнования на близките и на колегите на загиналия пилот.
39-годишният пилот Хасан Бахар е роден в България. Семейството му заминава за Турция, когато той е съвсем малък. Фамилията е живеела в Омуртаг, разкриха за "24Родопи" близки на загиналия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
14:23 / 14.11.2025
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се ...
14:24 / 14.11.2025
Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
13:20 / 14.11.2025
Бивш служител на НСО за видеото до Пловдив: Шофьорът нито намаляв...
12:35 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS