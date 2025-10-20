ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Народни цени на събор в родопско село
Най-голям интерес, както обикновено, предизвика ароматът на традиционната скара, който се разнесе из цялото село.
През целия ден въздухът беше наситен с дима и уханието на сочни кюфтета, кебапчета и пилета на грил. Посетителите можеха да се насладят на вкусните ястия на достъпни цени – кюфтета и кебапчета се предлагаха между 1,50 и 2 лева, а цяло пиле на грил струваше 15 лева.
Празничната атмосфера, съчетана с вкусната храна и музикалното настроение, направи деня още по-приятен за всички жители и гости на Падина, пише "24Родопи".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
19:11 / 20.10.2025
Следващия понеделник в 18:00 часа вече ще е тъмно
18:55 / 20.10.2025
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудв...
18:58 / 20.10.2025
За утре няма жълти и оранжеви кодове, но съществува реална опасно...
18:00 / 20.10.2025
Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на ...
18:15 / 20.10.2025
Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколк...
15:19 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS