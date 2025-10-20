Народни цени на събор в родопско село

© По време на традиционния селищен празник в ардинското село Падина в центъра на населеното място бяха разположени различни щандове с напитки, домашни потреби, зеленчуци, храни, пчелни продукти, сувенири.



Най-голям интерес, както обикновено, предизвика ароматът на традиционната скара, който се разнесе из цялото село.



През целия ден въздухът беше наситен с дима и уханието на сочни кюфтета, кебапчета и пилета на грил. Посетителите можеха да се насладят на вкусните ястия на достъпни цени – кюфтета и кебапчета се предлагаха между 1,50 и 2 лева, а цяло пиле на грил струваше 15 лева.



Празничната атмосфера, съчетана с вкусната храна и музикалното настроение, направи деня още по-приятен за всички жители и гости на Падина, пише "24Родопи".