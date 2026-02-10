ИЗПРАТИ НОВИНА
Нарочна проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Калушев
Автор: Илиана Пенова 11:28
Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев. 

Георгиев е назначил проверката заради регистрацията на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". Това съобщиха от правосъдното министерство за ФОКУС.

Според информацията известна към този момент  организацията е регистрирана през януари 2022 г. като по това време министър е Надежда Йорданова.


