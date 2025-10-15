ИЗПРАТИ НОВИНА
Напрежение във властта: Ще има ли преформатиране на правителството?
Автор: Георги Кирилов 08:00
Трус във властта. След вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което каза, че ГЕРБ няма място в подобно управление, днес се очаква отговорът на партньорите в управлението.

Основният въпрос е ще има ли преформатиране на правителсвото.

Под въпрос е и заседанието на Народното събрание, тъй като Борисов заяви, че партията вече няма да осигурява кворум в парламента.

Повод за напрежението в коалицията станаха изборите в Пазарджик. Борисов поиска и смяната на председателя на НС Наталия Киселова.

От своя страна след изказването на Борисов лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че са готови да поемат своята отговорност за управлението и очаква покана от премиера Желязков за преформатиране на управлението.

На този фон министър-председателят отмени насроченото за днес правителствено заседание.







Да се разпадат по-бързо тези продажници, безродни! Да ни направят хубав подарък за Коледа!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

