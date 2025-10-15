ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Напрежение във властта: Ще има ли преформатиране на правителството?
Основният въпрос е ще има ли преформатиране на правителсвото.
Под въпрос е и заседанието на Народното събрание, тъй като Борисов заяви, че партията вече няма да осигурява кворум в парламента.
Повод за напрежението в коалицията станаха изборите в Пазарджик. Борисов поиска и смяната на председателя на НС Наталия Киселова.
От своя страна след изказването на Борисов лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че са готови да поемат своята отговорност за управлението и очаква покана от премиера Желязков за преформатиране на управлението.
На този фон министър-председателят отмени насроченото за днес правителствено заседание.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 10 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Експерт: Цените на имотите вече са достигнали праг, близък до въз...
08:41 / 15.10.2025
След потопа в Елените: Продължава вземането на проби от питейната...
08:00 / 15.10.2025
Тол камерите започват да следят за претоварване на тежкотоварните...
08:02 / 15.10.2025
Облачността ще е значителна, на места с валежи
07:58 / 15.10.2025
Президентът Румен Радев пристига официално в Пловдив
06:20 / 15.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS