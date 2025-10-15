Напрежение във властта: Ще има ли преформатиране на правителството?

© Трус във властта. След вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което каза, че ГЕРБ няма място в подобно управление, днес се очаква отговорът на партньорите в управлението.



Основният въпрос е ще има ли преформатиране на правителсвото.



Под въпрос е и заседанието на Народното събрание, тъй като Борисов заяви, че партията вече няма да осигурява кворум в парламента.



Повод за напрежението в коалицията станаха изборите в Пазарджик. Борисов поиска и смяната на председателя на НС Наталия Киселова.



От своя страна след изказването на Борисов лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че са готови да поемат своята отговорност за управлението и очаква покана от премиера Желязков за преформатиране на управлението.



На този фон министър-председателят отмени насроченото за днес правителствено заседание.