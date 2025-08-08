ИЗПРАТИ НОВИНА
Нана Гладуиш: Не вярвах, че ще оцелея, когато чух, че съм болна от рак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:29
© Фокус
Онкологичните диагнози се лекуват, преодоляват се и можем да продължим живота си смислено след тях. Това каза радио и телевизионният водещ Нана Гладуиш в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова.  

Онкологичните заболявания вече са неразделна част от нашия живот, допълни тя.

"Твърде много хора се сблъскват с тях, така че ние трябва да ги приемем и да приемем, че има лечение", допълни гостът.

Когато за първи път чува диагнозата "рак", тя не вярва, че ще оцелее. "А се оказа, че вече 13 години се радвам на един добър, надявам се смислен живот и на детето си, което много исках да отгледам, за да му създам спомен за неговата майка", сподели Нана Гладуиш.

Не скрива от сина си диагнозата и всичко, през което преминава. Първия път, когато се сблъсква със заболяването, синът й е на 2 години и 7 месеца. Вторият път, когато чува диагнозата, той е на около 7 години. "Имаше периоди, в които той просто е стоял до мен – аз съм на стола за химиотерапия, вливат ми лекарството и Джейсън е там. Аз смятам, че трябва да подхождаме адекватно и да водим качествен разговор с децата си, да им обясняваме с нужните аргументи, за да им създадем психическа стабилност, че нещата са под контрол и че това, което виждат, е най-нормалното нещо за ситуацията, в която се намираме, и че както аз не се страхувам, така и той не трябва да се страхува. Не съжалявам. Мисля, че в момента синът ни е изключително смислен, пораснал млад мъж, с който мога да водя разговори на всякакви теми", обясни Гладуиш.

Решава да бъде честна със себе си и с хората около нея, за което получава и немалко критики. "Чувствах се много тъпо, защото те не разбираха смисъла на говоренето. Смисълът на говоренето е да приемеш себе си с всичко, което ти се случва в този един момент. Няма как да забравя за тази диагноза, тя винаги ще е в главата ми, винаги ще е част от моя път, от моя живот, моето съзряване, даже бих казала и еволюиране в чисто психологически аспект. За мен говоренето имаше огромен смисъл, даде ми възможност да запазя себе си по най-честния и чист начин и доказа смисъла за другите", разказа Нана Гладуиш.

Тя провежда лечението си в Израел, а терапиите – и в България. "При първата ми диагноза нещата бяха некласически като случаи – имах метастази, нямах първично огнище, и се уплаших много, тъй като тук не беше често срещан случай. Заминах за Израел само за диагностика, но те много ме спечелиха с всичко, което предложиха, с агресивния си подход към онкологичните заболявания. Те ми дадоха увереност, че могат да ме излекуват и че аз мога да се справя", сподели гостът.

Преди повече от 10 години създава фондация "Една от 8" в помощ на хора с онкологична диагноза.

"Ако човек има нужда да разбере за себе си или за свой близък неща, които го вълнуват, свързани с онкологична диагноза, съветът ми е да потърси хора, които са минали през това, но и работят отговорно по проблема – дали ще е нашата фондация, дали ще е някоя друга, няма значение. Ние предлагаме страшно много неща – психологическа помощ, консултации с лекари. Раздаваме материали на болници, изпращаме на жени сутиени, тюрбани",  разказа Нана Гладуиш.







