Минус 2 градуса са регистрирани у нас тази сутрин. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Най-топло е във Велико Търново - 11 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 8 градуса

- Пловдив 5 градуса

- Варна 9 градуса

- Бургас 9 градуса

- Русе 8 градуса

- Стара Загора 6 градуса

- Благоевград 8 градуса

Днес ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Северозападна България и Рило-Родопската област, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България от югоизток, а по долината на Струма от юг. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 17°. През нощта срещу сряда от югозапад ще започне увеличение на облачността.