Минус 2 градуса са регистрирани у нас тази сутрин. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Най-топло е във Велико Търново - 11 градуса.
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:
- София 8 градуса
- Пловдив 5 градуса
- Варна 9 градуса
- Бургас 9 градуса
- Русе 8 градуса
- Стара Загора 6 градуса
- Благоевград 8 градуса
Днес ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Северозападна България и Рило-Родопската област, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България от югоизток, а по долината на Струма от юг. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 17°. През нощта срещу сряда от югозапад ще започне увеличение на облачността.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!