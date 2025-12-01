Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"

© От въвеждането на еврото Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните банки в еврозоната постоянно напомнят на хората да проверяват банкнотите, които получават. Най-лесният начин да се разпознае истинска банкнота е чрез метода "пипни, разгледай и наклони“.



Банкнотата има релефен печат. По левия и десния край на банкнотата се напипват къси релефни линии. Банкнотата има и портретен воден знак. Ако погледнете банкнотата срещу светлина, ще видите портрет на Европа, номиналната стойност и основното изображение. На банкнотата има и прозорче с портрет. Ако разгледате банкнотата срещу светлина, прозорчето в холограмата става прозрачно и от двете страни на банкнотата, в него се вижда портрет на Европа. На банкнотата има и смарагдовозелено число, което показва номиналната стойност. Ако наклоните банкнотата, на числото се вижда ефект на движещата се нагоре-надолу светлина, а числото променя цвета си от смарагдовозелен в тъмносин.



Евросистемата използва различни канали, за да помага както на гражданите, така и на професионалистите, които работят с пари в брой, да откриват и изтеглят фалшиви банкноти от обращение. Машините за броене и сортиране на банкноти също се настройват така, че да разпознават фалшификати.



Ако попаднете на съмнителна банкнота, сравнете я с друга, която със сигурност е истинска. Ако и тогава ви изглежда подправена, свържете се с полицията или с националната централна банка – според практиката в съответната държава.



Една от основните задачи на Евросистемата е да подобрява непрекъснато защитните елементи на евробанкнотите.



Най-често фалшифицираните банкноти са тези от 20 евро и 50 евро. Заедно те представляват 83,3% от всички иззети фалшификати.



98% от подправените банкноти са открити в страните от еврозоната.



Само 1,3% са намерени в държави от ЕС извън еврозоната, а под 0,7% – в останалата част на света.