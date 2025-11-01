ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Най-голямата българска банка официално съобщи за промени в Общите условия за физически лица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:05Коментари (0)546
©
Уведомление за промяна в Общите условия на "УниКредит Булбанк“ АД за сметки и банкови карти на физически лица; услугите Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл, както и в Тарифата за такси и комисиони за физически лица - в сила от 01.01.2026 г.:

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.01.2026 г., "УниКредит Булбанк“ АД въвежда промени, включително и изменения във връзка с приемане на еврото като официална парична единица в Република България, в следните документи:

1. Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти:

Актуализират са текстовете, касаещи системите и часовете за извършване на преводи и се премахват текстовете, относими за директен дебит, поради преустановяване предлагането на услугата;

Промени, свързани с услугите "Комунални и Периодични плащания“;

Изменения във връзка с уведомяване на Банката за промяна в информацията и документите, свързани с идентификацията на клиент/негов пълномощник;

Промени относно начина на предоставяне/осигуряване на разположение на информацията за платежните операции и наличното салдо по банкова сметка, ако тази информация не е предоставената/осигурена на разположение на титуляря по независещи от Банката причини;

Промени, касаещи едностранното прекратяване от Банката на договор за платежна сметка за основни операции;

Изменения относно закриване на сметка при смърт на титуляря й;

Уреждане на едностранно закриване от Банката на сметка, по която не се начислява месечна такса за обслужване и поддръжка и наличността по сметката е под изискуемия минимум, съгласно Лихвения бюлетин на Банката за физически лица, за период от 12 последователни месеца;

Уреждане на едностранно закриване от Банката на сметка, открита с благотворителна цел, по която няма наличност и не са извършвани платежни операции за период от 12 последователни месеца;

Въвежда се промяна в условията за обслужване на сметка, открита с благотворителна цел, по която няма наличност и не са извършвани платежни операции за период от 12 последователни месеца;

Други промени, свързани с актуализацията на документа. 

2. Общи условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използването на банкови карти като електронни платежни инструменти:

Премахват се текстовете, относими за директен дебит, поради преустановяване предлагането на услугата;

Урежда се начисляването на месечна такса за обслужване и поддръжка на картова сметка, в случай че след закриване на основната банкова карта, задълженията по която са се погасявали от тази картова сметка, по картовата сметка е останала наличност и оправомощеният ползвател не е посочил как да му бъдат предоставени наличните средства;

Други промени, свързани с актуализацията на документа. 

3. Общи условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране "Булбанк Онлайн“ и "Булбанк Мобайл“:

Въвеждат се текстове за услугата "Периодични плащания“. Услугата за изпълнение на автоматични периодични плащания вече ще може да се заявява само чрез абонамент в "Булбанк Онлайн“, като отпада възможността за заявяване през филиал на Банката;

Други промени, свързани с актуализацията на документа. 

4. Тарифата за таксите и комисионите за физически лица:

Лимити и прагове за извършване на операции, включително такива свързани с такси и комисиони, за извършване на сделки с финансови инструменти, за АТМ и карти са представени в евро;

Поради преустановяване предлагането на услугата директен дебит са премахнати таксите и комисионите, свързани с нея;

Актуализирани са услугите по платежна сметка за основни операции, предлагани безплатно, в случай че по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти и лихвите върху тях – ежемесечно общо до три кредитни превода, инициирани от титуляря, включително чрез системите за онлайн банкиране на Банката, и общо до десет операции по теглене на пари в брой от АТМ на Банката, за които не се начисляват такси;

Премахват се текстовете относно комисионата за предсрочно погасяване на банков кредит;

Други промени, свързани с актуализацията на документа.

Променените Общи условия и Тарифа са налични в търговските помещения на Банката и на интернет страницата ѝ.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на...
10:38 / 01.11.2025
Бизнесдама е застреляната жена в София, убита е с 4 куршума
10:31 / 01.11.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето за целия ноември
10:06 / 01.11.2025
Румен Радев загатна, че ще направи нова партия
09:55 / 01.11.2025
Убийство в центъра на София!
09:05 / 01.11.2025
В ход е акция "Зима": За какво ще ни проверяват?
09:11 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: