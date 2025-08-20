ИЗПРАТИ НОВИНА
Над 420 млн. евро изпратиха на роднините си българите, които работят в чужбина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:44Коментари (0)171
© Фокус
Българите, работещи в чужбина, са изпратили над 420 млн. евро на своите роднини и близки през първото тримесечие на годината. Това показват данни на Българската народна банка. 

Данните показват, че най-много средства се изпращат от диаспората в САЩ. Средствата са в размер на 77,6 млн. евро. От Германия са изпратени 76 млн. лв., а от Великобритания 74,2 млн. лв. 

Друга държава в списъка е Испания, където работещите българи са изпратили на своите роднини 40,6 млн. евро в периода януари-март 2025г.

Общата сума от 420 млн. евро е с 66 млн. евро повече от същия период на 2024 г. 

Парите, които българите зад граница пращат у нас се разходват предимно в потребление, което увеличава приходите от ДДС в държавната хазна, пише businessnovinite. Домакинствата, които са подпомагани от чужбина, харчат парите в по-малките населени места, което има положителен ефект и върху местния бизнес.







