|Над 420 млн. евро изпратиха на роднините си българите, които работят в чужбина
Данните показват, че най-много средства се изпращат от диаспората в САЩ. Средствата са в размер на 77,6 млн. евро. От Германия са изпратени 76 млн. лв., а от Великобритания 74,2 млн. лв.
Друга държава в списъка е Испания, където работещите българи са изпратили на своите роднини 40,6 млн. евро в периода януари-март 2025г.
Общата сума от 420 млн. евро е с 66 млн. евро повече от същия период на 2024 г.
Парите, които българите зад граница пращат у нас се разходват предимно в потребление, което увеличава приходите от ДДС в държавната хазна, пише businessnovinite. Домакинствата, които са подпомагани от чужбина, харчат парите в по-малките населени места, което има положителен ефект и върху местния бизнес.
