Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия

© До 10 хиляди лева помощи ще получат над 800 българи, завърнали се в страната ни.



От 1 септември социалното министерство започва програмата "Избирам България", която цели да стимулира връщането на емигрантите.



След 18 години в Ню Йорк, Александра Миланова се завръща обратно в България. Решението взима трудно.



"Винаги го има страха от промяна, защото да прекараш живота си на друго място, където имаш сигурна работа, сигурен доход, изградил си социална среда и отиваш отново вкъщи, но вкъщи по различен начин, има го този страх. За мен най-голямата пречка беше как ще се справя с работа и финанси", сподели тя пред BG on Air.



Чрез новата инициатива социалното министерство иска да подпомогне емигрантите с финансови стимули. Според Алекс има нужда от повече информираност за живота у нас.



"Повече инфо за заплати, цена на живот и начин за реализация, развиване на бизнес - тези неща, които отнемат време човек да разбере", смята Алекс.



Програмата "Избирам България" ще помага на завърналите се българи за наем на жилище, преместване или транспорт.



Общата помощ може да достигне до 10 хиляди лева и ще бъде на три етапа. Условието е хората да са живели в чужбина през последната една година и да работят в България поне половин година.



Инициативата започва на 1 септември и е финансирана по програма "Развитие на човешките ресурси".