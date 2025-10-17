ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Над 530 претоварени камиона установени с помощта на тол системата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:19Коментари (0)89
© bTV
537 претоварени камиона за първите два дни, откакто тол системата претегля в движение. Новата мярка трябва да ограничи катастрофите, причинени от претоварени камиони и рушенето на пътищата.

Международният шофьор Февзи Чакракчиев е съгласен, че претоварените камиони са опасни.

"Забавят движението и разбиват пътя", твърди пред bTV Февзи Чакракчиев, шофьор на камион.

"В Европа действат, в Турция действат. Но там е по-различно. Във всеки град вход или изход има кантари…. Не можеш да минеш без да те претеглят", твърди Чакракчиев. 

От сряда у нас в движение се претегля всяка ос на камиона. 

"Имаме вече рекордьор, който се е движил с 67 тона", каза Красимир Чакъров, началник на отдел "Контрол и правоприлагане" от бг тол. "При допустими 40 тона. Това е разлика от 27 тона".

Засега се замерва на 10 точки в участъци със засилен трафик. До края на следващата година ще са 100. 

"Претоварени камиони с по над 20 тона и отгоре, представете си този камион, ако се движи в пресечена местност, например завои или спускания, какво може да се случи с един автомобил", заяви още Красимир Чакъров. 

През май камион се заби в бензиностанция в района на Радомирци. А експертиза показа, че е бил неправилно натоварен, което вероятно е повлияло на стабилността на ремаркето. С новите системи сега нарушителите са засичани веднага при претоварване, без движението да бъде спирано.


Още по темата: общо новини по темата: 24
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
23.09.2025 »
14.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Глобиха студента, поставил фигури на деца на опасни пешеходни път...
16:20 / 17.10.2025
България вече има четвърти хеликоптер за спешна помощ
16:49 / 17.10.2025
НЗОК в режим на разпад: Еднолична власт в институцията?
14:03 / 17.10.2025
Борисов: Ще поканим Пеевски на преговори, но само ако БСП и ИТН с...
13:37 / 17.10.2025
ГЕРБ: Не е време за избори
12:53 / 17.10.2025
Росен Желязков: Не, не е време за избори
12:19 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: