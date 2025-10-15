ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Над 2800 лева за тридневен олинклузив пакет за двама в най-посещавания курорт в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:52Коментари (0)335
©
Повечето хотели в Банско вече са заети на около 50% за новогодишните празници, сочат данни от местния туристически бранш. Хотелиерите отчитат ръст на резервациите спрямо миналата година и предлагат специални оферти за ранни записвания.

В един от четиризвездните хотели в курорта тридневен ол инклузив пакет за двама струва над 2800 лева.

"Ранните записвания са атрактивен вариант, тъй като до определени дати предлагаме отстъпки до 30%, което е голямо предимство за крайния потребител“,

коментира Димитър Колев, мениджър на 4-звезден хотел в Банско.

Най-много туристи за празничния период идват от Румъния, докато за много българи цените остават високи, дори и с намаленията.

"Би било хубаво да сме в хотел със спа, но определено по туристическите места цените са доста нагоре“, споделя Тереза, която все още обмисля къде да посрещне празниците.

Затова част от хората предпочитат да посрещнат Нова година у дома – в по-спокойна и уютна обстановка. Други пък избират традиционните механи в региона, където кувертите варират между 150 и 200 лева.

"В тази цена са включени и напитки, за да предразположим гостите да си прекарат една хубава Нова година с фолклорни изпълнения“, обяснява Юлия Попова, управител на механа в Банско.

"Банско е най-хубавото място на света и с удоволствие искаме и Нова година да караме тук“, споделя друг посетител.

Ръст на резервациите за празниците отчитат и туроператорите. Най-предпочитани дестинации за посрещане на Нова година извън страната са Северна Македония, Турция, Сърбия и Гърция.

"Има много добри оферти – с отлична кухня и обслужване. Цените започват от 200–250 лева и достигат до 600 лева в зависимост от категорията на хотела, като в тази сума е включен и транспортът“, посочва Здравка Чимева, туроператор.

На пазара има и по-екзотични предложения – почивки във Виетнам и Камбоджа, които могат да достигнат до 5600 лева.

"Не всеки може да си го позволи. Зависи къде желаят да пътуват и за колко време“,

допълва Чимева.

Мнозина обаче остават реалисти за празничните планове:

"Ако съм без деца – да, но с две малки деца няма как да стане Нова година на по-интересно място“, казва Ива.

Независимо дали ще празнуват у дома, в планината или в чужбина, все повече българи избират да планират новогодишната си почивка отрано – тенденция, която според експертите ще се засилва и през следващите години.


Още по темата: общо новини по темата: 2
09.10.2025 »
08.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Заради ниските цени много таксиметрови шофьори са се отказали от ...
19:41 / 15.10.2025
Ветко и Маринела мълчат как са строили хотел върху река в курортн...
19:18 / 15.10.2025
Роман Василев за изборите в Пазарджик: Защо имаме граждански арес...
19:08 / 15.10.2025
"Пълен блокаж на държавата": Шефът на НЗОК е отнел всички правомо...
17:27 / 15.10.2025
Учителка с няколко дипломи се изложи безкрайно много в "Стани бог...
17:05 / 15.10.2025
Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите п...
16:20 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Електронно таксуване в градския транспорт
Коледно-новогодишни празници 2025-2026
Такситата в Пловдив с нови цени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: