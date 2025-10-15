Над 2800 лева за тридневен олинклузив пакет за двама в най-посещавания курорт в България

© Повечето хотели в Банско вече са заети на около 50% за новогодишните празници, сочат данни от местния туристически бранш. Хотелиерите отчитат ръст на резервациите спрямо миналата година и предлагат специални оферти за ранни записвания.



В един от четиризвездните хотели в курорта тридневен ол инклузив пакет за двама струва над 2800 лева.



"Ранните записвания са атрактивен вариант, тъй като до определени дати предлагаме отстъпки до 30%, което е голямо предимство за крайния потребител“,



коментира Димитър Колев, мениджър на 4-звезден хотел в Банско.



Най-много туристи за празничния период идват от Румъния, докато за много българи цените остават високи, дори и с намаленията.



"Би било хубаво да сме в хотел със спа, но определено по туристическите места цените са доста нагоре“, споделя Тереза, която все още обмисля къде да посрещне празниците.



Затова част от хората предпочитат да посрещнат Нова година у дома – в по-спокойна и уютна обстановка. Други пък избират традиционните механи в региона, където кувертите варират между 150 и 200 лева.



"В тази цена са включени и напитки, за да предразположим гостите да си прекарат една хубава Нова година с фолклорни изпълнения“, обяснява Юлия Попова, управител на механа в Банско.



"Банско е най-хубавото място на света и с удоволствие искаме и Нова година да караме тук“, споделя друг посетител.



Ръст на резервациите за празниците отчитат и туроператорите. Най-предпочитани дестинации за посрещане на Нова година извън страната са Северна Македония, Турция, Сърбия и Гърция.



"Има много добри оферти – с отлична кухня и обслужване. Цените започват от 200–250 лева и достигат до 600 лева в зависимост от категорията на хотела, като в тази сума е включен и транспортът“, посочва Здравка Чимева, туроператор.



На пазара има и по-екзотични предложения – почивки във Виетнам и Камбоджа, които могат да достигнат до 5600 лева.



"Не всеки може да си го позволи. Зависи къде желаят да пътуват и за колко време“,



допълва Чимева.



Мнозина обаче остават реалисти за празничните планове:



"Ако съм без деца – да, но с две малки деца няма как да стане Нова година на по-интересно място“, казва Ива.



Независимо дали ще празнуват у дома, в планината или в чужбина, все повече българи избират да планират новогодишната си почивка отрано – тенденция, която според експертите ще се засилва и през следващите години.