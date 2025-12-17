ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 200 лева надник за просяк
"Може ли пари за лекарства?“ – така започна разговорът с жената. Лео обясни, че никога не дава пари на ръка, защото предпочита помощта да бъде конкретна и насочена към нужда.
"Разбира се, ще помогна, дай ми кутията с лекарства и ще отидем да ги купим заедно“, казва той.
Жената извади не една, а цели четири кутии. Когато Лео я попита от какво боледува, тя отговори накратко: "От кръвно“. Въпреки ограничената информация, той реши да закупи лекарствата. На място в аптеката обаче се оказа, че без рецепта това е невъзможно.
"Съжалявах, че не мога да й купя лекарствата. Попитах я гладна ли е, и когато отговори положително, реших да я почерпя с пица“, разказва Лео. По пътя жената обяснила, че трябва да нахрани и внучетата си, защото им приготвяла хляб с лютеница, салам и кашкавал“.
"Питах я, дали има дребни стотинки, че ми трябват за автомивка и аз да й дам едри."
Историята достигна неочакван обрат, когато жената извади от чантата над 200 лева в дребни и едри пари. "Гледах я и казах: "Не ми давай".
"Реших да не мия колата“, споделя той.
От тази среща Лео извежда важен урок: никога не давайте пари на ръка. Вместо това, помощта трябва да бъде конкретна, прозрачна и насочена към реална нужда.
"Повечето от нас работим по 10 часа на ден, за да изкараме половината от това, което тази жена имаше в чантата си. Затова трябва да бъдем внимателни как помагаме“, заключава той.
Тази случка не е само за парите, а за това как подходът към нуждаещите се може да бъде съобразен с вниманието към истинската помощ. Лео Кадели и неговото сдружение "Приятели, помагайте“ дават пример за това как подкрепата трябва да бъде осъзната, а не автоматична, и как вниманието към детайлите прави помощта по-ефективна.
