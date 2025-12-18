ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Над 20 години дарителство в А1
А1 е сред първите компании в България, които въвеждат програма за редовни месечни дарения от служителите си за каузи, избрани от самите тях. Инициативата се реализира в партньорство с фондация "BCause" и през годините се утвърждава като ясно разпознаваема и значима част от корпоративната култура на компанията.
"Дарителството на работното място е най-дългосрочната дарителска инициатива в А1 - такава, която устоява във времето, защото е припозната от стотици колеги. Независимо дали са в компанията от десетилетия или са се присъединили наскоро, дарителите ни вярват, че чрез своя редовен принос могат реално да помагат на проверени каузи. Това изгражда и поддържа култура на съпричастност в А1“, посочва Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации“ на А1 България.
Дългосрочният характер на програмата осигурява предвидимост и стабилност за организациите, които получават подкрепа, като им дава възможност да планират дейностите си и да насочват ресурсите си там, където нуждата е най-голяма.
"Макар програмата да е отличавана цели шест пъти с едно от най-престижните отличия за дарителство у нас – "Златен знак“, нейната истинска стойност не се измерва само в числа. Най-ценно е устойчивото и целенасочено въздействие, което тази ежемесечна подкрепа дава на всяка организация, особено в днешната динамична среда“, допълва Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause.
Само през тази година служителите на А1 подкрепят 11 каузи в 5 основни сфери, свързани с детско здраве и грижа, образование, уязвими възрастни хора, опазване на околната среда и защита на животните. За 2025 година активните дарители са 415 служители, които са събрали 90 784 лева.
Освен чрез дарителството на работното място, А1 насърчава социалната ангажираност на служителите си и чрез доброволчески инициативи и допълнителни кампании в подкрепа на различни обществени каузи. Със своята устойчивост, прозрачност и човешко измерение програмата за дарителство сред служителите в А1 доказва, че малките, но редовни жестове имат силата да създават реална стойност за хората, организациите и общностите, които подкрепят.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Няма да можем да си платим глобите с карти, МВР се извини
15:08 / 18.12.2025
Владимир Мирков: При проблеми с вноските банката няма интерес да ...
15:19 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
102.26 евро максимална цена за ваучери за храна
13:54 / 18.12.2025
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните ...
13:28 / 18.12.2025
Експерт: България ще избегне хаоса от Хърватия, банкоматите ще са...
13:03 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS