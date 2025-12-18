ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Над 20 години дарителство в А1
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:13Коментари (0)181
©
Повече от 22 години А1 и нейните служители доказват, че устойчивото дарителство може да бъде двигател на реална позитивна промяна. Програмата за дарителство на работното място стартира през 2003 г. и оттогава чрез нея са събрани и дарени над 1 милион лева в подкрепа на различни организации с обществена кауза. За този период програмата е подкрепила 39 социални инициативи, благодарение на редовните дарения на 860 уникални дарители.

А1 е сред първите компании в България, които въвеждат програма за редовни месечни дарения от служителите си за каузи, избрани от самите тях. Инициативата се реализира в партньорство с фондация "BCause" и през годините се утвърждава като ясно разпознаваема и значима част от корпоративната култура на компанията.

"Дарителството на работното място е най-дългосрочната дарителска инициатива в А1 - такава, която устоява във времето, защото е припозната от стотици колеги. Независимо дали са в компанията от десетилетия или са се присъединили наскоро, дарителите ни вярват, че чрез своя редовен принос могат реално да помагат на проверени каузи. Това изгражда и поддържа култура на съпричастност в А1“, посочва Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации“ на А1 България.

Дългосрочният характер на програмата осигурява предвидимост и стабилност за организациите, които получават подкрепа, като им дава възможност да планират дейностите си и да насочват ресурсите си там, където нуждата е най-голяма.

"Макар програмата да е отличавана цели шест пъти с едно от най-престижните отличия за дарителство у нас – "Златен знак“, нейната истинска стойност не се измерва само в числа. Най-ценно е устойчивото и целенасочено въздействие, което тази ежемесечна подкрепа дава на всяка организация, особено в днешната динамична среда“, допълва Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause.

Само през тази година служителите на А1 подкрепят 11 каузи в 5 основни сфери, свързани с детско здраве и грижа, образование, уязвими възрастни хора, опазване на околната среда и защита на животните. За 2025 година активните дарители са 415 служители, които са събрали 90 784 лева.

Освен чрез дарителството на работното място, А1 насърчава социалната ангажираност на служителите си и чрез доброволчески инициативи и допълнителни кампании в подкрепа на различни обществени каузи. Със своята устойчивост, прозрачност и човешко измерение програмата за дарителство сред служителите в А1 доказва, че малките, но редовни жестове имат силата да създават реална стойност за хората, организациите и общностите, които подкрепят.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Няма да можем да си платим глобите с карти, МВР се извини
15:08 / 18.12.2025
Владимир Мирков: При проблеми с вноските банката няма интерес да ...
15:19 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
102.26 евро максимална цена за ваучери за храна
13:54 / 18.12.2025
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните ...
13:28 / 18.12.2025
Експерт: България ще избегне хаоса от Хърватия, банкоматите ще са...
13:03 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Голямоконарско шосе"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: