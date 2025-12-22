Начало на депутатската ваканция: Следващото пленарно заседание е на 14 януари

© Булфото Започна ваканцията на депутатите. Парламентът излиза в почивка от 22 декември 2025 година до 10 януари 2026 година.



По този начин ще влезем в новата 2026 година без редовен бюджет и с правителство в оставка.



Следващото пленарно заседание ще бъде на 14 януари 2026 година. Преди това обаче очакваме президентът Румен Радев да обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство.



В края на консултациите миналата седмица той каза, че ще го направи непосредствено след Нова година.