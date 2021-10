© Известната журналистка Радост Драганова бе обвинена от бившия си мъж, Явор Златанов, че има връзка с бившия главен прокурор на България Сотир Цацаров. Целият спор e по казуса "Oсемте джуджета". Златанов говори пред Антикорупционния фонд. Представяме ви позициите на всички участници в конфликта.



Позиция на Сотир Цацаров:



"На 04.10.2021 г. на интернет страницата на "Антикорупционен фонд"е публикувано интервю на Николай Стайков и Андрей Янкулов с Явор Златанов, под заглавие "Една година по-късно: Явор Златанов, липсващият глас от "Осемте джуджета" проговаря в интервю за Антикорупционния фонд". В него има твърдения, свързани с мои действия като главен прокурор. Както и по повод предни публикации на Фонда, друга гледна точка - в случая моята, по никакъв начин не е търсена и представена. Поради това Ви предлагам да публикувате на интернет страницата на фондацията следната моя позиция:



"Не познавам нито г-жа Радост Драганова, нито г-н Явор Златанов. Нямам каквато и да е намеса или участие в действия на Специализираната прокуратура, свързани с повдигането на обвинения или задържането на Явор Златанов. Опитите за внушения в тази насока представляват откровена лъжа.



Това не е първият опит името ми да бъде свързано с разследването на Антикорупционния фонд, известно като "Осемте джуджета". На 20.08.2020 г. бе публикувана неговата четвърта част със заглавие "И подписът на един главен прокурор". Последва моя позиция, в която заявих, че стриктно съм спазвал разпоредбите на закона и че фактите не следва да се подменят с удобни за конюнктурата на деня внушения, а опитът за публичното им представяне - с клевета. Скоро се появи друго ваше "Разследване", на нова тема и с нови неистини, които също публично опровергах. С оглед заявеното в интервюто от 04.10.2021 г" че поради интимна връзка с бившата съпруга на Явор Златанов съм предизвикал задържането му, както и други действия спрямо него в хода на досъдебно производство, ще сезирам компетентната прокуратура да извърши проверка на всички мои действия, свързани с това производство. Ще направя това, тъй като внушението в публикацията на "Антикорупционния фонд" е, че съм извършил престъпление против правосъдието. Едновременно с това, ще предприема необходимите действия пред съдебните органи с оглед публично разпространените клевети.



Срамно е, че финансирането, предоставено на "Антикорупционния фонд" от основния ви спонсор - фондация "Америка за България", се използва и за тиражиране на откровени лъжи. Срамно е, че начинът, по който това се прави от вас, няма нищо общо с прокламираните стандарти за етика и прозрачност.



През юни 2021 г., в писмо до Вас, г-н Станкушев, заявих, че целенасоченото повтаряне на лъжи и поднасянето им в публичното пространство в различна форма няма да ги превърне в истина, независимо от прилаганите сценарии и зададените цели на изпълнителите им. Имам всички основания и сега да потвърдя тези свои думи." Написа Сотир Цацаров до АКФ.



Позиция на Антикорупционния фонд:



"Уважаеми г-н Председател на антикорупционната комисия,



Публикувахме първа част на интервюто с Явор Златанов и ще публикуваме съвсем скоро и продължението му, тъй като смятаме, че казусът "Осемте джуджета" беше откровено заметен под килима от Прокуратурата на Република България и всички останали институции, длъжни да реагират по изнесените данни. В същото време, в този казус са замесени достатъчно на брой висши магистрати, за да го смятаме за важен за разкриване на потенциални зависимости и даване на отговор на въпроса как и в чия полза работи българската прокуратура в определени случаи.



Що се отнася до позицията Ви от днес, отново без коментар от Ваша страна остават въпросите за отношенията Ви с главните действащи лица в "Осемте джуджета" - бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров и неговата съпруга Любена Петрова. Например, въпреки заключението на българския съд, че Петьо Петров е осъществил провокация към подкуп по делото срещу бившия военен министър Николай Цонев, той не беше наказателно преследван за това от прокуратурата по времето, когато Вие я оглавявахте. Също така Петров успя да напусне съдебната система по собствено желание и без никаква санкция от Висшия съдебен съвет, докато Вие бяхте неформален лидер на мнозинството в него. Любена Петрова пък организираше демонстрации в подкрепа на прокуратурата и същото това мнозинство. Това са важни въпроси, чиито отговор обществото очаква.



Второ, смятаме че всеки български гражданин има правото да отнесе в съда действие, което смята че уврежда правата му или репутацията му. В днес публикуваната позиция, в качеството Ви на председател на КПКОНПИ, обаче, виждаме опит за натиск върху нашата организация и класически случай на SLAPP (strategic litigation against public participation т.е. дела с цел възпрепятстване на публичното участие). Считаме, че публикуваната позиция представлява публична заплаха с дело за клевета, без да отчита обстоятелството, че нашата организация просто е дала възможност да се чуе гласа на брутално засегнатия, дори физически от действията на институциите Явор Златанов. Считаме, че заеманата от Вас висша публична длъжност, със сериозни правомощия не предполага отправянето на неясно формулирани заплахи по повод на предоставено право на отговор по предходна публикация, защото възприемането и институционализирането на подобен подход би дискредитирало Антикорупционната комисия и би допринесло за превръщането й в институция-бухалка.



Не на последно място, в позицията Ви прозира ясно и опит да се повлияе върху нашата дейност чрез рефериране към донорските ни организации и внушения, че получените от тях грантове се разходват в нарушение на етични правила. Уверяваме Ви, че и в досегашната си дейност и занапред Фондация Антикорупционен фонд спазва и ще спазва най-високи стандарти за етичност и професионализъм, доказателство, за което е и високото доверие, с което се полза дейността на Фондацията в обществото.



В заключение, считаме, че, както изнесените през 2020 г. факти по случая "Осемте джуджета", подкрепени и с писмени доказателства и със свидетелски показания на несвързани помежду си свидетели, така и публикуваните като част от интервю с Явор Златанов обстоятелства, свидетелстват за системни проблеми в правоохранителните институции и съдържат сериозни данни за извършени престъпления и нарушения.



Поради това, отправяме за пореден път призив към компетентните институции - Българската прокуратура, МВР, Инспектората към ВСС да предприемат действия за проверка и разследване на изнесените данни. Считаме, че адекватната институционална реакция на случаи от ранга на "Осемте джуджета" ще допринесе в значителна степен за това България да не заема позорното място на най-корумпираната държава в Европейския съюз, според няколко международни изследвания на корупцията - Corruption Perceptions Index и Global Corruption Barometer (Transparency International), Freedom Barometer (Friedrich Nauman Stiftung) и Rule of Law Index (World Justice Project).



Позиция на тв водещата Радост Драганова







"Уважаеми Господа,



Майка съм на Изабела Златанова и за огромно мое съжаление, в продължение на години съм принудена с тревога да следя спора между нейния баща Явор Златанов и дядо й - Илия Златанов. Спор, в който заради семеен бизнес и пари син се изправя срещу баща и баща застава срещу детето си. Всичко това е лишено от базисни човешки ценности и никога не съм си представяла, че детето ми ще бъде свидетел на подобни отношения, а още по-малко, че ще бъде въвличана публично в това.



Оставям без коментар частта, свързана с изнесените в материала твърдения за последващи неправомерни действия на прокурори, адвокати, лекари и посредници, като вярвам, че обективната истина относно този неприятен случай ще бъде изяснена и ще се стигне до справедлива развръзка.



Към настоящия момент, с Ваша помощ или в резултат на Вашето бездействие, 14-годишната ми дъщеря е пряк участник във вече криминалната свада между нейните баща и дядо.



В интервюто Явор Златанов приписва действия на дъщеря ми, а именно, че тя е провела разговор с мен за прокурор и мои близки отношения с него и след това е предала съдържанието на този разговор на баща си.



Нищо от изнесеното не е вярно, но по-същественото е, че намесата й във Вашето интервю предизвика в нея изключителна тревога. Пиша това, защото към настоящия момент дъщеря ми живее с мен и прекарва и споделя с мен първите часове, след публикацията Ви. Включвайки информация за детето ми (още повече невярна) я поставя в конфликт-баща срещу майка и я намесва по крайно недопустим начин. За нея фигурите на майката и бащата трябва винаги да останат неопетнени и значими. Особено на нейната възраст.



Ако аргументите ми като майка не са Ви достатъчни, ще Ви предоставя и юридически такива:



Изнесената в изготвения от Вас видеоматериал информация относно дъщеря ми представлява разгласяване по публичен начин, пред неограничен кръг лица на сведения и данни за личността на малолетно дете.



(Сведения и данни за личността на дете, съгласно §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за представлява всяка информация за детето по смисъла на Закона за закрила на личните данни. Съгласно чл. 2 на ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Легалната дефиниция на "специфични признаци" е дадена допълнителните разпоредби на ЗЗЛД: такива, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето, като тук се включва и образът на дете, възпроизведен върху всякакъв носител



Чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето се гарантира правото на всяко дете да бъде защитено срещу произволна или незаконна намеса в личния му живот, семейство, дом или кореспонденция, както и срещу незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация.)



Обстоятелството, че данните за личността на детето ми са разгласени от баща й, не изключва отговорността на Фондация "Антикорупционен фонд", посочена като автор на интервюто. Публичността на разгласяването е осъществена именно от авторите, чрез включването на тези твърдения на Явор Златанов в изготвения видеоматериал. С включването във видеоматериала на твърденията на Явор Златанов относно дъщеря ми е нарушена забраната по чл. 11а, ал.1 от Закона за закрила на детето да бъдат разгласявани данни за личността на детето без съгласието на двамата родители.



Нарушено е и изискването на чл.На, ал.З на ЗЗД освен съгласие на двамата родители, да бъде получено и съгласието на навършилото 14 години непълнолетно дете. Фондация "Антикорупционен фонд", посочена като автор на видеоматериала не е търсила и получавала моето съгласие, да бъдат разгласявани сведения и данни за личността и личния живот на непълнолетната ми дъщеря. Такова съгласие Фондация "Антикорупционен фонд" не е получавала и от дъщеря ми, както Ви задължава нормата на чл. 11а, ал.З от ЗЗД.", написа Драганова до АКФ.



Относно изнесеното в интервюто твърдение от бившия ми съпруг, че съм "Гадже на Сотир Цацаров" ще кажа само едно:



Не познавам г-н Цацаров и никога при никакви обстоятелства не съм се срещала с него.



Всички тези твърдения представляват груба и недопустима клевета, която за съжаление получава широк отзвук и е препечатана в множество различни медии. Вече съм предприела необходимите действия и до края на тази седмица ще бъде депозирана частната ми тъжба и потърсена наказателна и гражданска отговорност по съдебен ред.



Предвид тези обстоятелства, намирам действията на Фондация "Антикорупционен фонд" за недобросъвестни и извършени в нарушение както на Закона за закрила на детето, така и на стандартите за добра журналистическа практика - поведение, което не отговаря на стремежа на Фондацията да търси и отстоява обективната истината.



С оглед на горното, моля:



1. Да ми предоставите запис в пълната дължина на видеоматериала "Явор Златанов, липсващият глас от "Осемте джуджета", част 1, публикуван на 04.10.2021г в платформата за споделяне на видео съдържание You Tube, канала "Anticorruption Fund", който ми е необходим, за да бъде представен пред компетентния съд като доказателство за ангажиране на наказателната отговорност.



2. Незабавно да бъде премахната и свалена от публичен достъп във всички платформи частта



от материала, в която Явор Златанов изнася твърдения от името на непълнолетното ми дете



Изабела Златанова, а именно - в частта от мин. 30'36" до мин. 32'29".



3. В случай, че за мен или за дъщеря ми Изабела Златанова има изнесени твърдения или



сведения в следващи части на цитираното интервю, моля да бъда предварително запозната, за да изразя становището си.



Очаквам обратна връзка и незабавна намеса.