На тези участъци от утре тол камерите ще засичат средната ни скорост

© От утре – старт на контрола в участъците с отчитане на средната скорост. С цел повече безопасност на пътя влизат в сила следните участъци от републиканската пътна мрежа, където ще се осъществява контрол чрез технически средства за средна скорост:



АМ "Тракия“



Вакарел (км 24+288) Ихтиман (км 43+448)



Ихтиман Вакарел



Цалапица (км 107+663) Радиново (км 118+599)



Радиново Цалапица



АМ "Хемус“



Белокопитово (км 340+293) Каспичан (км 361+581)



Каспичан Белокопитово



Девня (км 399+703) Игнатиево (км 418+126)



Игнатиево Девня



АМ "Струма“



Сандански (км 143+945) Дамяница (км 151+251)



Дамяница Сандански



Българчево (км 90+219) Покровник (км 92+548)



Покровник Българчево



Северна скоростна тангента



м/у п.в. "Илиянци“ (км 50+427) Чепинци (км 60+705)



Чепинци м/у п.в. "Илиянци“



I-1



Слатино (км 343+292) Кочериново (км 353+878)



Кочериново Слатино



I-2



Струйно (км 104+733) Шумен (км 112+381)



Шумен Струйно



I-3



Долни Дъбник (км 100+471) Телиш (км 122+349)



Телиш Долни Дъбник



I-4



Български извор (км 13+536) Сопот (км 22+734)



Сопот Български извор



Европейският център за транспортни политики вече предложи тези зони да бъдат ясно маркирани със знаци, за да знаят шофьорите, че навлизат в участък с контрол на средната скорост.



Целта - не санкция, а превенция.



Шофирането с равномерна скорост намалява риска от инциденти и прави пътуването по-спокойно.