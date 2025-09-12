ЗАРЕЖДАНЕ...
|На тези места тол камерите работят като плашило, но без глоби
Това създава проблем за тълкуването на нарушението впоследствие. Причината е, че глобите за превишена скорост във и извън населено място са различни, а в много случаи за едно и също нарушение за едното се отнема книжка, докато за другото не.
АПИ обаче няма технически средства да узнае къде точно е превишавал скоростта нарушителят – във или извън населеното място. Такива са участъците Български извор – Сопот, който обхваща първото село, както и Слатино – Кочериново, който съдържа село Мурсалево.
"За контрол на средната скорост се взима най-високата въведена допустима скорост в отсечката“, заявиха за "Телеграф“ от пътната агенция.
"В този смисъл допълнително въведени ограничения на допустимата скорост на движение в съответните участъци не се вземат предвид“, добавиха още от агенцията. На практика това означава, че ако нарушител се движи над ограничението в населеното място, 50 км/ч, това няма да се хване от камерите, които ще реагират само ако има превишение извън населено място – 90 км/ч.
"Така реално в този участък санкции ще се налагат в изключително редки случаи, а той ще има основно превантивна функция – да респектира водачите, когато го видят в уейз или други приложения“, коментира за "Телеграф“ пътният инженер и одитор по пътна безопасност Мильо Денев.
