ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
На тези места тол камерите работят като плашило, но без глоби
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:49Коментари (0)285
©
Тол камерите ще са на практика безсилни срещу джигити край населени места или в участъци с вариращи ограничения на скоростта. Това става ясно от позиция на пътната агенция във връзка с материала на "Телеграф“, посветен на отсечките за средна скорост, които обхващат едновременно и извънградско шосе, и населено място. 

Това създава проблем за тълкуването на нарушението впоследствие. Причината е, че глобите за превишена скорост във и извън населено място са различни, а в много случаи за едно и също нарушение за едното се отнема книжка, докато за другото не.

АПИ обаче няма технически средства да узнае къде точно е превишавал скоростта нарушителят – във или извън населеното място. Такива са участъците Български извор – Сопот, който обхваща първото село, както и Слатино – Кочериново, който съдържа село Мурсалево.

"За контрол на средната скорост се взима най-високата въведена допустима скорост в отсечката“, заявиха за "Телеграф“ от пътната агенция.

"В този смисъл допълнително въведени ограничения  на допустимата скорост на движение в съответните участъци не се вземат предвид“, добавиха още от агенцията. На практика това означава, че ако нарушител се движи над ограничението в населеното място, 50 км/ч, това няма да се хване от камерите, които ще реагират само ако има превишение извън населено място – 90 км/ч.

"Така реално в този участък санкции ще се налагат в изключително редки случаи, а той ще има основно превантивна функция – да респектира водачите, когато го видят в уейз или други приложения“, коментира за "Телеграф“ пътният инженер и одитор по пътна безопасност Мильо Денев.


Още по темата: общо новини по темата: 28
12.09.2025 Чаcтни линейки трупат глоби за превишена скорост
08.09.2025 Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
06.09.2025 На тези участъци от утре тол камерите ще засичат средната ни скорост
05.09.2025 379 нарушения за 12 часа, някои шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила
04.09.2025 От 00:00 часа на 7 септември започва секционен контрол за измерване на средната скорост
03.09.2025 Директорът на тол управлението с важна информация за отчитането на средна скорост и претоварване
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ново развитие по случая с 4-годишната Ева и баща й
19:56 / 12.09.2025
Светофар до големи училища в Пловдив вече работи на три фази
17:39 / 12.09.2025
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста!
16:50 / 12.09.2025
А1 приема предварителни поръчки за най-новите продукти на Apple
16:46 / 12.09.2025
Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone, ...
16:50 / 12.09.2025
Лекар: Ваксините не предизвикват аутизъм! Това е огромна манипула...
16:05 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Колективната отбрана на Европа
Матури 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: