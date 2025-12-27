ЗАРЕЖДАНЕ...
|На сметище откриха съмнителен предмет, приличащ на снаряд
Предметът е с дължина 47 сантиметра, зелен на цвят. Той е бил открит от служители на депото. След подаден сигнал, на място е направен оглед. Предметът е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство, по което работи Районното управление на МВР в Монтана.
На сметището край Монтана депонират отпадъци 11 общини от северозападна България.
