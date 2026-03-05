ЗАРЕЖДАНЕ...
На 50 км от Пловдив откриха бедрена кост, която може да пренапише историята на човека
Международен екип от изследователи от Националния природонаучен музей към БАН, Аристотеловия университет в Солун, Университета в Тюбинген и Университета в Торонто описва находката в статия, публикувана на 4 март 2026 г. в Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.
Според учените бедрената кост вероятно принадлежи на грекопитека (Graecopithecus) - човешки прародител, първите следи от когото са намерени още по време на Втората световна война край Атина. Този хоминид е живял в саванна среда, подобна на днешната африканска савана, и вече се е движил на два крака -вероятно за да вижда далече, да търси храна и да носи предмети. Все пак неговият начин на ходене още не е бил като при съвременния човек.
Бедрената кост от Азмака е уникална, защото съчетава черти както на четирикраките висши маймуни, така и на двуногите пред-човеци. Това я прави своеобразно "липсващо звено“ - етап в еволюцията между животните, обитаващи дърветата, и тези, които вече са ходели по земята.
Учени предполагат, че грекопитекът произлиза от по-старите балкано-анадолски човекоподобни като уранопитека (Ouranopithecus) и анадолувиуса (Anadoluvius), които сами са еволюирали от предци като дриопитеците в Западна и Централна Европа. С промяната на климата и засушаването на териториите те са мигрирали към Африка, където по-късно са се появили горилата, шимпанзето и човешката линия.
Според авторите двуногият прародител от Азмака вероятно е мигрирал към Африка, където започва еволюцията на ранните човешки предци като Орорина (Orrorin), Ардипитека (Ardipithecus) и прочутата "Люси“ (Australopithecus afarensis).
Работата на археолозите и палеонтолозите в Азмака и други обекти на Балканите продължава, за да научим повече за живота, екологията и еволюцията на това ранно двуного същество - малка, но значима стъпка в разбирането на нашия произход.
