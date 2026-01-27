На 19 април ще са предсрочните парламентарни избори?

© ФОКУС 19 април е датата, на която ще се проведат предсрочните парламентарни избори в България. Това научи ФОКУС от сигурни източници.



По-рано днес Рая Назарян от ГЕРБ отхвърли категорично датата 29 март.



Най-обсъжданите теми в момента на политическата сцена са кога ще са предсрочните парламентарни избори, кога Румен Радев ще разкрие политическия си проект и кой ще е служебен премиер.



На 99% е ясно, че служебният министър-председател ще е Андрей Гюров. Емил Ганчев ще заеме поста на служебен вътрешен министър, научи ФОКУС от сигурни източници и съобщи по-рано днес.



Тепърва предстои да видим как точно ще се нареди пъзелът, но едно е категорично - със сигурност не ни очаква лека година откъм политически събития.