На 19 април ще са предсрочните парламентарни избори?
Автор: Георги Кирилов 17:15Коментари (0)470
© ФОКУС
19 април е датата, на която ще се проведат предсрочните парламентарни избори в България. Това научи ФОКУС от сигурни източници.

По-рано днес Рая Назарян от ГЕРБ отхвърли категорично датата 29 март. 

Най-обсъжданите теми в момента на политическата сцена са кога ще са предсрочните парламентарни избори, кога Румен Радев ще разкрие политическия си проект и кой ще е служебен премиер.

На 99% е ясно, че служебният министър-председател ще е Андрей Гюров. Емил Ганчев ще заеме поста на служебен вътрешен министър, научи ФОКУС от сигурни източници и съобщи по-рано днес. 

Тепърва предстои да видим как точно ще се нареди пъзелът, но едно е категорично - със сигурност не ни очаква лека година откъм политически събития.


Още новини от Национални новини:
Много пиян шофьор е причинил фаталната катастрофа край Бургас
16:05 / 27.01.2026
След смъртта на 18-годишния Билгин напрежението ескалира, психоло...
15:11 / 27.01.2026
Той ще е новият премиер?
15:20 / 27.01.2026
Илия Лингорски: Над 90% от левовете ще бъдат изтеглени от обращен...
14:35 / 27.01.2026
България е на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови...
12:47 / 27.01.2026
Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер
13:22 / 27.01.2026

