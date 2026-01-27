ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 19 април ще са предсрочните парламентарни избори?
По-рано днес Рая Назарян от ГЕРБ отхвърли категорично датата 29 март.
Най-обсъжданите теми в момента на политическата сцена са кога ще са предсрочните парламентарни избори, кога Румен Радев ще разкрие политическия си проект и кой ще е служебен премиер.
На 99% е ясно, че служебният министър-председател ще е Андрей Гюров. Емил Ганчев ще заеме поста на служебен вътрешен министър, научи ФОКУС от сигурни източници и съобщи по-рано днес.
Тепърва предстои да видим как точно ще се нареди пъзелът, но едно е категорично - със сигурност не ни очаква лека година откъм политически събития.
