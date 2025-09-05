ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НЗОК с рекорден ръст на разходите
В структурно отношение преобладават разходите за болнична помощ, следвани от тези за лекарства. През 2024 г. силно нарастват и разходите за дентална помощ – с близо 100 млн. лв. годишно или над 37%, вероятно за компенсация на по-слабия им ръст от предходната година.
Какво друго прави впечатление?
– Общите разходи за медицински дейности на НЗОК за 2024 година нарастват с над 18% спрямо 2023 г. Това е най-високият ръст за последните поне 6 години. Причината е значителното увеличение на приходите в бюджета на финансиращия орган поради ръста на доходите в икономиката. А събраните здравни вноски по презумпция "трябва да се изхарчат“ – без дори да се допусне, че може би е разумно да се води антициклична политика чрез заделяне на резерв в "добрите времена“, който да финансира медицински дейности в неизбежните периоди на забавяне в икономиката.
– Сериозно се увеличават разходите за първична (25% ръст) и за специализирана извънболнична помощ (22,7% ръст). Вече е видна политиката на по-сериозно насочване на средства към извънболничната помощ спрямо останалите категории разходи. Остава да видим резултат от повечето пари за превенция и профилактика върху здравното състояние на българските пациенти и по-дълъг живот в добро здраве.
– Това обаче не означава, че разходите за болниците са намалели. Касата продължава да харчи предимно за болнични услуги (над 61% от общия разход). Не се очаква в бъдеще прехвърляне на разходи от болнична към извънболнична помощ – за да има такова, следва да има някакви индикации за: намаляване на големия брой финансирани от НЗОК болници, ясна политика за ограничаване на парите за болнично лечение, приоритетно изключване на дейности от обхвата на клиничните пътеки и прехвърлянето им към извънболнични услуги и др. На този етап това липсва – въпреки опитите на Народното събрание за въвеждане на механизми за контрол върху разходите на болниците, все още няма видим успех в това отношение.
– Лекарствата остават голямо перо – над една четвърт от бюджета на касата отива за лекарства за домашно лечение и за онкологично лечение в болниците (отделно са лекарствата, включени в самите клинични пътеки). Това показва системното значение на лекарствената политика на държавата, включително договарянето с фармацевтични компании, принципите на ценообразуването на лекарствата и реимбурсацията им от НЗОК.
Накрая ще добавим, че предстои подготовка на бюджета на НЗОК за 2026 година. Добре ще е, ако той се основава на ясни цели и приоритети на здравната политика и ги отразява финансово чрез адекватни стимули, съветват икономистите от Института за пазарна икономика, цитирани от "Фокус". Публичните средства не са малко и е важно как и за какво се използват.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 543
|предишна страница [ 1/91 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Е...
21:30 / 05.09.2025
Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загуби...
20:10 / 05.09.2025
Нов инцидент на на АМ "Тракия", задръстването е сериозно
19:35 / 05.09.2025
Предпочивно: Интензивен трафик на изхода на София към АМ "Тракия"...
19:01 / 05.09.2025
Сандов: Безводието мори 700 000 българи
19:08 / 05.09.2025
Ролята на Източноромелийската милиция и на Севернобългарската кня...
19:07 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS