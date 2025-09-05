ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НЗОК с рекорден ръст на разходите
Автор: Десислава Томева 22:43Коментари (0)12
©
Публикуваният отчет за 2024 г. на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) показва най-високия ръст на парите за здраве за последните години – увеличение от над 1,2 млрд. лв. Този ръст е по-голям дори от увеличенията на бюджета през годините на ковид пандемията.

В структурно отношение преобладават разходите за болнична помощ, следвани от тези за лекарства. През 2024 г. силно нарастват и разходите за дентална помощ – с близо 100 млн. лв. годишно или над 37%, вероятно за компенсация на по-слабия им ръст от предходната година.

Какво друго прави впечатление?

– Общите разходи за медицински дейности на НЗОК за 2024 година нарастват с над 18% спрямо 2023 г. Това е най-високият ръст за последните поне 6 години. Причината е значителното увеличение на приходите в бюджета на финансиращия орган поради ръста на доходите в икономиката. А събраните здравни вноски по презумпция "трябва да се изхарчат“ – без дори да се допусне, че може би е разумно да се води антициклична политика чрез заделяне на резерв в "добрите времена“, който да финансира медицински дейности в неизбежните периоди на забавяне в икономиката.

– Сериозно се увеличават разходите за първична (25% ръст) и за специализирана извънболнична помощ (22,7% ръст). Вече е видна политиката на по-сериозно насочване на средства към извънболничната помощ спрямо останалите категории разходи. Остава да видим резултат от повечето пари за превенция и профилактика върху здравното състояние на българските пациенти и по-дълъг живот в добро здраве.

– Това обаче не означава, че разходите за болниците са намалели. Касата продължава да харчи предимно за болнични услуги (над 61% от общия разход). Не се очаква в бъдеще прехвърляне на разходи от болнична към извънболнична помощ – за да има такова, следва да има някакви индикации за: намаляване на големия брой финансирани от НЗОК болници, ясна политика за ограничаване на парите за болнично лечение, приоритетно изключване на дейности от обхвата на клиничните пътеки и прехвърлянето им към извънболнични услуги и др. На този етап това липсва – въпреки опитите на Народното събрание за въвеждане на механизми за контрол върху разходите на болниците, все още няма видим успех в това отношение.

– Лекарствата остават голямо перо – над една четвърт от бюджета на касата отива за лекарства за домашно лечение и за онкологично лечение в болниците (отделно са лекарствата, включени в самите клинични пътеки). Това показва системното значение на лекарствената политика на държавата, включително договарянето с фармацевтични компании, принципите на ценообразуването на лекарствата и реимбурсацията им от НЗОК.

Накрая ще добавим, че предстои подготовка на бюджета на НЗОК за 2026 година. Добре ще е, ако той се основава на ясни цели и приоритети на здравната политика и ги отразява финансово чрез адекватни стимули, съветват икономистите от Института за пазарна икономика, цитирани от "Фокус". Публичните средства не са малко и е важно как и за какво се използват.


Още по темата: общо новини по темата: 543
12.05.2025 »
09.05.2025 »
01.04.2025 »
21.03.2025 »
12.03.2025 »
07.03.2025 »
предишна страница [ 1/91 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Е...
21:30 / 05.09.2025
Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загуби...
20:10 / 05.09.2025
Нов инцидент на на АМ "Тракия", задръстването е сериозно
19:35 / 05.09.2025
Предпочивно: Интензивен трафик на изхода на София към АМ "Тракия"...
19:01 / 05.09.2025
Сандов: Безводието мори 700 000 българи
19:08 / 05.09.2025
Ролята на Източноромелийската милиция и на Севернобългарската кня...
19:07 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Съединението и празник на Пловдив
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: