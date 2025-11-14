ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се лекуват в чужбина на разноски на Касата
Автор: Десислава Томева 14:24Коментари (0)314
©
НЗОК с отговори на въпросите, свързани с лечението на български граждани в чужбина.

"Фокус" публикува отговорите на най-често зададените въпроси от пациентите.

В кои случаи лечението ми може да се осъществи в чужбина?

Всеки български гражданин има право на заплащане на медицински услуги във връзка с лечение в чужбина в случай, че лечението му не може да бъде извършено в лечебно заведение в страната и не са предвидени други механизми за финансиране.

Необходимо е да се има предвид, че експериментални методи за лечение и за трансплантация за дадено заболяване не се заплащат.

Какви документи са необходими да подготвя преди да кандидатствам за лечение в чужбина и мога ли да поискам второ мнение от лекар извън България преди това?

Преди подаване на заявителните документи е необходимо да имате актуална медицинска документация, удостоверяваща Вашето заболяването, състоянието Ви, проведеното до момента лечение, препоръки на медицински специалисти, в това число необходимостта от осъществяване на услугите, за които ще кандидатствате за лечение в чужбина. Това са епикризи, изследвания, становища, мнения и препоръки от медицински специалисти.

За деца медицинска документация е необходимо да бъде издадена не повече от 2 месеца преди подаване на заявлението, а за лица над 18 годишна възраст не повече от 6 месеца.

Право на пациента е да потърси мнение от няколко лекари специалисти.

За какви видове медицински услуги мога да кандидатствам за заплащане в чужбина?

Обхват на услугите при лицата до 18-годишна възраст включва:

– диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в Република България;

– медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в Република България

трансплантация на органи и клетки в чужбина, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно в Република България

– до три контролни прегледа след осъществяване на лечение/трансплантация

при необходимост заплащането може да включи и средства за транспорт и престой – пътни и квартирни пари на детето и един негов придружител в чужбина, както и при необходимост устен превод по време на престоя и лечението.

Обхват на услугите при лицата над 18-годишна възраст включва:

– трансплантация на органи и клетки, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно в Република България

– лечение в чужбина, извън трансплантацията, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в Република България

Къде мога да получа по-подробна информация за необходимите документи?

В сградата на ЦУ на НЗОК, ул. Кричим №1 функционира приемна със служители, които осъществят прием и консултации на граждани по въпроси и необходими документи, свързани с подаване на заявителни документи.

Консултациите с граждани се осъществяват в непрекъснат режим на работа от 09.00-17.30 ч., от понеделник до петък.

На официалната интернет страница на НЗОК е публикувана Харта на клиента на НЗОК, с посочени телефони за консултации на граждани от експерти по въпроси за лечение и здравно обслужване в чужбина.

Къде са публикувани необходимите документи за заявяване на лечение в чужбина?

–Необходимите заявителни документи са публикувани на официалния сайт на НЗОК в рубрика Лечение в България и чужбина.

Къде да подам документите си – онлайн, по пощата или лично?

Документите могат да се подадат в НЗОК, чрез РЗОК или по пощата на адрес:  ул. Кричим 1, 1407 София.

При наличие на електронен подпис документите могат да се подадат и по електронен път.

Документите могат да бъдат подадени и от упълномощено от вас лице, за което е необходимо представяне на пълномощно към заявлението.

Заявителните документи за лечение на деца до 14 годишна възраст се подават от родител или законен представител, а за деца от 14 до 18 години заявлението се подава от тях със съгласието на родител.

Как да разбера до какъв етап на разглеждане е заявлението ми?

На страницата на НЗОК - https://www.nhif.bg/ в рубрика " Лечение в България и чужбина“, подрубрика “Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика "Лечение  лица над 18 г.“ е  публикувана "Справка за движение на заявленията по реда на Наредба № 2 от 27.3.2019 г.“(Справка). В  Справката заявителите след като посочат входящия  номер и датата на подаване на заявлението могат да проследят движението му. Тази справката се обновява всеки ден.

Какво става, ако ми липсва някои документи, ще ме върнат ли в началото на процедурата?

В случаите, когато не са подадени необходимите документи или са налице неясноти или непълна информация, а също и при необходимост от представяне на допълнителен относим документ, заявителят се уведомява писмено и се дават необходимите указания за отстраняването им.

Ако ми откажат лечение мога ли да подам отново документи или да обжалвам?

Съгласно изискванията за нормативната уредба вие имате право да обжалвате отказа в 14 дневен срок от датата на неговото получаване от Вас.

Какво се случва, ако възникне проблем докато се лекувам в чужбина? Към кого да се обърна?

Когато, в хода на извършваните медицински услуги, чието заплащане е одобрено, възникне необходимост от допълнително заплащане за вече одобрените услуги е необходимо да уведомите НЗОК за това и да представите документ, доказващ необходимостта, издаден от съответното лечебно заведение в чужбина.

В случай, че се касае за медицинска услуга, различна от одобрената, за която вече провеждате лечение в чужбина, е необходимо, Вие или упълномощено от Вас лице, да подаде нови заявителни документи.

Какво трябва да направя след като се върна от лечение в чужбина?

До 1 месец след завръщането Ви от лечение в чужбина е необходимо да предоставите в НЗОК отчетни медицински документи от проведеното лечение с превод на български език от лицензиран преводач.

Трябва ли да уведомя личния си лекар и кой следи състоянието ми?

Медицинските документи от проведеното лечение в чужбина следва да бъдат част от Вашето здравно досие и в този смисъл е необходимо да ги предоставите на личния си лекар, който ще направи преценка и ще Ви насочи при необходимост за продължаване на лечението Ви в България.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
14:23 / 14.11.2025
Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
13:20 / 14.11.2025
Бивш служител на НСО за видеото до Пловдив: Шофьорът нито намаляв...
12:35 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха двама, причинили смърт на животни по особено жесток начин
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: