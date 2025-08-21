ИЗПРАТИ НОВИНА
НСлС се заема с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг
Автор: Илиана Пенова 17:32Коментари (0)0
И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14.08.2025 г. в к.к. Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци, с оглед правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС).

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора.

Обвиняем по досъдебното производство е Н.Б. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

На 18.08.2025 г. прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия Н.Б. бе взета мярка за неотклонение "домашен арест“. В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - "задържане по стража“. Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане на 22.08.2025 г.


