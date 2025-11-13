ИЗПРАТИ НОВИНА
НСИ: 2 549 лева е средната заплата у нас
Автор: Десислава Томева 17:22
© Фокус
виж галерията
Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2025 г. намалява с 28.9 хил., или с 1.2%, спрямо края на юни 2025 г., като достига 2.36 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт, цитирани от "Фокус".

Спрямо второто тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.9%, в "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.3%, и в "Операции с недвижими имоти“ - с 3.0%.

В края на септември 2025 г. в сравнение с края на септември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 30.1 хил., или с 1.3%.

Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.8 хил., "Строителство“ - с 8.0 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.5 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост“ - с 8.1 хил., както и в "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения“ - с 6.2%, в "Строителство“ - с 6.1%, и в "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.0%, а най-голямо намаление е регистрирано при "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.5%, и при "Добивна промишленост“ - с 1.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2025 г. е 2 570 лв., за август - 2 497 лв., и за септември - 2 580 лева.

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2 549 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 0.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Образование“ - с 4.0%, "Култура, спорт и развлечения“ - с 3.8%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.8%. /виж галерията/

Спрямо третото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Административни и спомагателни дейности“ - със 17.5%, "Строителство“ - с 16.5%, и "Образование“ - с 16.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

– "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 5 512 лева;

– "Финансови и застрахователни дейности“ - 3 716 лева;

– "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 539 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:

– "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 586 лева;

– "Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 763 лева;

– "Други дейности“ - 1 774 лева.

През третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 14.2%, а в частния сектор - с 11.3%.


