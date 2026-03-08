ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с прогноза за новата седмица
В планините главно преди обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. В масивите от Югозападна България на отделни места ще превали дъжд, а в местата над 1700 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще е предимно слънчево. Високата облачност временно ще се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 10°-11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
През повечето дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има в понеделник. Вятърът ще е слаб от изток, в сряда и четвъртък в много райони ще стихва. На места в низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо, а в източните райони - с ниска слоеста облачност.
Най-ниски ще са температурите в понеделник: минималните - между минус 3° и 2°, а максималните - между 9° и 14°; през следващите дни ще се повишават и в петък минималните навсякъде ще са положителни, а дневните ще достигат и надхвърлят 15°, съобщават от НИМХ.
