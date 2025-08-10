ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НИМХ публикува новата графика за идната седмица, най-топло ще е на 11-ти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:58Коментари (0)40
©
Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°.

Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно.

Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°.

Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен, към неделя ще отслабне.


Още по темата: общо новини по темата: 593
10.08.2025 Ето какво идва утре
10.08.2025 Почти цяла България е предупредена
09.08.2025 Перфектни условия за плаж утре
09.08.2025 Разликите, които дават предимство на инверторните климатици
09.08.2025 Какви рискове крие бурното море?
09.08.2025 Салмонелата и чревните инфекции по настъпват по морето
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Много сериозно недоволство срещу обявените промени след 7 клас
13:46 / 10.08.2025
Ето какво идва утре
12:25 / 10.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:02 / 10.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава при връщане на ресто
12:11 / 10.08.2025
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Б...
12:07 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: