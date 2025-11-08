ИЗПРАТИ НОВИНА
НИМХ излезе с официална прогноза за времето за цялата следваща седмица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:13
В началото на новата седмица времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в понеделник на места в Западна и Централна България, а във вторник в Централна и Източна.

Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, във вторник ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните - между 12° и 17°, по-високи в понеделник в югоизточните райони.

В сряда облачно, все още с превалявания ще се задържи в източните райони, а в останалата част от страната валежите ще спрат, над Западна България и облачността ще се разкъсва. Ще духа слаб запад-северозападен вятър. През следващите дни вятърът ще стихне, само в крайните източни райони ще е слаб от север.

В равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, а в планинските райони ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни над източната половина от страната, там ще има и слаби валежи, на повече места в четвъртък.

Отново се повишава вероятността за валежи със значителни количества в крайните югоизточни райони. Сутрешните температури ще се понижат значително, а дневните слабо и в събота минималните ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15°.







