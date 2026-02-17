НИМХ издаде нови предупреждения, но този път не за дъжд и сняг

© Националният институт по метеорология и хидрология издаде нови предупреждения за утре, 18 февруари. Жълт и оранжев код са обявени за цялата страна за очакван силен вятър, а в Източна и част от Централна България - и за снеговалежи.



В сряда сутринта в източните и планинските райони все още ще има валежи, с продължаващото застудяване дъждът навсякъде ще премине в сняг. До обяд валежите ще спрат, а по-късно и облачността ще се разкъсва и ще намалява.



Ще бъде ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между минус 1° и 4°, в крайните югозападни райони до 9°-10°.