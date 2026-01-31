ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НАП започна яки проверки на автомивките
По данни на клиенти, на много места услугата е поскъпнала рязко – от един лев директно на едно евро. В социалните мрежи се надигна вълна от недоволство, тъй като според потребители цената почти се е удвоила, без съществена промяна във времетраенето на услугата.
Проверка във Велико Търново показва, че и там след 1 януари измиването на автомобил струва едно евро. Част от клиентите смятат повишението за несправедливо, тъй като времето за измиване е останало почти същото. Други обаче твърдят, че за по-високата цена се предоставя и по-дълго време, предава NOVA.
Собственикът на автомивката обяснява, че преминаването към едно евро е било наложено от технически ограничения на системата. По думите му времетраенето на услугата е удвоено – от около минута и половина на три минути, а при прахосмукачките времето също е увеличено.
Заради множеството сигнали НАП извършва приоритетни проверки именно в този сектор. От приходната агенция заявяват, че инспекциите ще сравняват времетраенето на услугите преди и след превалутирането, за да се установи дали има реално увеличение на цените или става дума за спекула.
Персоналът на проверените автомивки отрича да има нарушения и твърди, че клиенти има както недоволни, така и доволни. Според служителите потокът от автомобили не е намалял и услуги се ползват ежедневно. Въпреки това част от потребителите остават скептични и са категорични, че поскъпването е факт.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1864
|предишна страница [ 1/311 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лекар: Имаме тежки случаи на възпаление на мозъка заради грипа
10:11 / 31.01.2026
Вносът притиска българските земеделци
08:51 / 31.01.2026
Евростат: България е сред най-зависимите от ядрената енергетика с...
10:00 / 31.01.2026
Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност
08:49 / 31.01.2026
От АПИ предупредиха за опасните райони в страната
08:50 / 31.01.2026
Банките работят извънредно днес
07:46 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS