|НАП влезе в голяма търговска верига за бяла и черна техника
Днес екипи на приходната агенция са извършили проверка в голяма търговска верига за бяла и черна техника. Очаква се до края на деня инспекторите да посетят и други подобни обекти. Освен планираните проверки, от НАП работят и по подадени сигнали от граждани през последните дни.
Сигналите са свързани основно със съмнения за завишаване на цените на хранителни стоки, билети за междуградски транспорт, както и на бяла и черна техника. По време на проверките се следят още коректността на касовите бележки и работата на касовите апарати, пише bTV.
От НАП напомнят, че санкциите при установени нарушения са сериозни. Глобата за физически лица при първо нарушение е 10 000 лева, а при повторно – 20 000 лева, като сумите се изчисляват по официалния курс при превалутиране.
