|Мъж бе нападнат от мечка в Родопите, кучето му го спаси
Кибарев разказва, че първо чул шум, след което видял малкото мече да се катери по бор. В следващия миг бил нападнат от майката.
"Голямото куче, както го водех на повода, направо скочи към мечката и се сборичкаха двете надолу. За секунди майката се върна пак към мене, скочи върху мене, обаче кучето не се отказа – дойде и пак я захапа, и така ме спаси“, сподели пред БНТ пострадалият.
Мъжът е с лека рана на ръката от зъбите на животното, но животът му е извън опасност. Кучето Бос, което успяло да отблъсне мечката, е останало невредимо.
Според Кибарев агресията на дивото животно се обяснява с присъствието на малкото мече: "Заради малкото. Тя като има малки, тогава напада, щото пази малкото.“
Това не е първата среща на ловецa с мечки. По думите му през годините е виждал поне шест-седем пъти.
"Първият път, когато станах ловец, една ме нападна с две малки и ме накара да скоча от един камък, за да мога да се спася“, спомня си той.
Жителите на Лясково също потвърждават, че често срещат мечки в района. Фотокапаните на местната ловна дружинка показват как животните посещават хранилките за диви прасета.
Кметът на селото Асен Диев изрази тревога: "Притеснение до такава гледна точка, че е за първи път това нападение и не се знае след това какво може да стане – да не слезе някоя мечка и в самото село, не само в гората.“
Местните хора също се опасяват от нарасналата популация на кафява мечка.
"Шурей ми има ниви нагоре и го е страх да ходи вече сам“, разказва жителят Красимир Пенчев.
Въпреки преживяното, Димитър Кибарев не смята да се отказва от излетите в гората и вече се подготвя за предстоящия ловен сезон. От екоинспекцията в Смолян съобщиха, че са поставили фотокапани в района на нападението, за да следят поведението на мечката.
