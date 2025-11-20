ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мрежа за трафик на културни ценности: Открити са артефакти за над 100 млн. евро
По негови думи стойността на иззетите артефакти на черния пазар надхвърля 100 млн. евро. Сред тях има уникати с произход от Египет и Китай.
"Към момента регистрираните финансови транзакции, свързани с изпирането на пари по тази престъпна дейност, възлизат на над 1 млрд. американски долара", подчерта Кънев.
Арестувани са десетки лица в страната и в чужбина. По делото има 20 обвиняеми, като се очаква броят им да се увеличи. Повечето са български граждани, някои — с двойно гражданство.
Директорът на ГДБОП Боян Раев обяви, че операцията продължава и към момента, а от вчера насам действията ѝ се изпълняват вече 30 часа без прекъсване.
"В рамките на 24 часа са задържани 35 лица, иззети са хиляди артефакти и над 50 огнестрелни оръжия и взривни вещества, включително такива с антична стойност", каза тя.
Кънев съобщи, че голяма част от артефактите са незаконно придобити при разкопки в балканските държави и Италия, а други — закупени на черния пазар. Някои от тях са били предмет на кражби от музеи. Част вече са върнати на държавите, към които принадлежат.
