|Може ли да ни намалят заплатата?
Кодексът на труда е категоричен, че трудовото правоотношение не може да се променя едностранно, освен в определени случаи. Промяната – на работно време, място на работа, трудово възнаграждение, длъжност, категорично е забранено да се прави едностранно, обясни Стоянов.
Работодателят може да увеличава едностранно трудовото възнаграждение, но не може да го намалява, посочи още той. Стоянов обясни също, че работодателят не може да излиза от длъжностната характеристика на работника, предоставена му при подписването на трудовия договор.
Изключението за това е само едно – по чл. 120 от КТ – при производствена необходимост може да възлага друга работа, но трябва да има обективни причини за това. Срокът на тази промяна е до 45 календарни дни през календарната година, цитира pariteni.bg.
