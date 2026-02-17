ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мощен циклон връхлита страната ни след 4 часа
Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°. През нощта срещу сряда валежите ще продължат.
Прогноза за България за 18.02.2026
През нощта ще е облачно, в по-голямата част от страната с валежи от сняг. В Дунавската равнина на много места ще има условия за виелици и навявания. В Източна България до сутринта ще вали дъжд, който също ще премине в сняг. На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Утре от запад валежите ще спират и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще е ветровито. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална - около минус 1°, максимална - около 3°.
В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.
По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Експерт: В дигиталния портфейл ще можем да съхраняваме нотариални...
12:45 / 17.02.2026
Меteo Bulgaria: В следващите часове обстановката ще започне да се...
12:44 / 17.02.2026
Черна статистика: Над 50 са смъртните случаи у нас след употреба ...
12:50 / 17.02.2026
Учител е задържан за педофилия
12:32 / 17.02.2026
Откриха нарушения при вендинг машините, липсва задължителното дво...
11:56 / 17.02.2026
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са цини...
11:31 / 17.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
