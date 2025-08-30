ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия
"И за нас е изключително радващ факта, че Българското Черноморие все повече се припознава от нашите сънародници. Освен българи, ни гостуват чехи, словаци, поляци, на немския пазар сме добре позиционирани, но предимно профилът на туриста е български".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 739
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов за Иван Демерджиев: Неадекватен човек
15:16 / 30.08.2025
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи
15:17 / 30.08.2025
Румен Радев: Извършва се голяма чистка в ДАНС
15:16 / 30.08.2025
Киселова: Приоритетите на правителството са три
12:25 / 30.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:05 / 30.08.2025
56-годишен мъж е пострадалият при пожара край Лясковец, спасени с...
13:17 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS