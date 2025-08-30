Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия

© Лято 2025 е един от най-силните туристически сезони за последните десетилетия, заяви в предаването "Чуй лятото" кметът на Приморско Иван Гайков:



"И за нас е изключително радващ факта, че Българското Черноморие все повече се припознава от нашите сънародници. Освен българи, ни гостуват чехи, словаци, поляци, на немския пазар сме добре позиционирани, но предимно профилът на туриста е български".