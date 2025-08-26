ИЗПРАТИ НОВИНА
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:07Коментари (0)661
Пазарът на търговски площи у нас запазва високата си динамика и устойчивия си темп на растеж, движен основно от новите и разширени обекти в сегмента на ритейл парковете. Това показват данните от анализа на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield Forton, цитирани от БТА.

През второто тримесечие на 2025 г. обемът на нововъведените в експлоатация търговски площи е нараснал с 30% спрямо първото тримесечие, достигайки 25 152 кв. м. Всички нови обекти са част от ритейл паркове, като ключова роля изиграха частичното откриване на Parkmaxx Plovdiv и РП Раковски, както и разширението на XOPark Sofia.

Общият наличен обем в сегмента на ритейл парковете вече достига 621 000 кв. м, разпределени в 61 локации в страната. В процес на строителство са 159 000 кв. м в рамките на 14 обекта, а още 175 000 кв. м са на етап планиране. Очакванията са до края на 2025 г. площта да надхвърли 700 000 кв. м, а до края на 2026 г. – 800 000 кв. м, което ще постави ритейл парковете пред моловете по обща отдаваема площ.

"Инвестициите в сегмента на ритейл парковете запазват висока динамика. До края на 2026 г. се очаква те дори да надминат моловете по площ. Причината е гъвкавият формат, по-ниските оперативни разходи и възможността за позициониране в по-малки градове, където моловете не са устойчив модел“, коментира Явор Костов, управляващ партньор в Cushman & Wakefield | Forton.

Търсенето на търговски площи също отчита ръст – с 12% на тримесечна база. В периода април-юни са открити 75 нови магазина с общо близо 34 000 кв. м новонаети площи.

Моловете формират 59% от броя на сделките и 43% от отдадените площи.

Ритейл парковете държат останалия дял.

Най-активни са търговците на мода (около 8000 кв. м), следвани от електрониката (6000 кв. м) и веригите с широк асортимент като KiK, Pepco и Tedi (над 4000 кв. м).

В моловете Paradise Center и Serdika Center са отворили общо 15 нови магазина, докато Parkmaxx Plovdiv и XOPark Sofia се открояват с 20 нови обекта. Четири нови международни бранда са стъпили на българския пазар през тримесечието – Salsa Jeans, Office Shoes, Tous и Anna Cori, всички с локации в молове.

Нивата на свободни площи остават ниски както в моловете, така и в ритейл парковете. Наемите за първокласни площи в моловете в София са се повишили до 46 евро/кв. м, докато тези в ритейл парковете остават стабилни на 13 евро/кв. м.

Доходността при моловете се запазва на 7,5%, а при ритейл парковете е отчетено леко понижение до 7,25%, което според експертите отразява нарастващата динамика в сегмента.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: