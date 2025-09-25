ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Много тежки дни предстоят за българския европрокурор Теодора Георгиева
Отговорността за оценката на дисциплинарните производства е на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. По време на дисциплинарното производство няма да се оповестява допълнителна информация.
Припомняме, че проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Сега проверката преминава в дисциплинарно производство.
Българският европейски прокурор ще остане отстранен от длъжност до приключването на производството.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина голям български актьор
18:58 / 25.09.2025
Емрах Стораро получи 3000 глоба и остава без книжка за 1 година
18:46 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер,...
17:11 / 25.09.2025
Жълт код утре, но не и в Пловдив
17:07 / 25.09.2025
Бизнесмен катастрофира с мотора си в Слънчев бряг и загина на мяс...
16:26 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни до края на важен срок
17:00 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS