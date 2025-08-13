Много сериозно предупреждение за почиващите по морето за 14 август: Не влизайте във водата!

© За четвъртък – 14 август, НИМХ предупреждава за силен вятър над морето в област Бургас.



Обявен е жълт код за пориви до 55 километра в час. Очаква се морско вълнение до 4 бала – вълни до 2,5 метра.



В четвъртък над по-голямата част от страната времето остава слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони.



В повечето райони вятърът ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 30° и 35°.