ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Много рядко срещано мъжко име празнува днес
Според народните вярвания, на 8 декември човек трябва да избягва небрежното отношение към външния си вид, носенето на мръсни или скъсани дрехи. Това се приема за лоша поличба - вярва се, че цялата година ще бъде изпълнена с бедност и нещастия. Оставянето на важни дела недовършени, особено тези, свързани с дългове, също се счита за лоша поличба.
Преп. Патапий се родил в гр. Тива (Египет) и бил възпитан в благочестие от родителите си християни. След навършване на пълнолетие станал монах, после пустинник, живеейки в непрестанен труд и молитви. Прославил се с добродетелните си и боголюбиви дела. Мнозина го посещавали, за да искат неговите съвети, да търсят при него утеха и изцеление за душите си. Бог удостоил своя угодник с чудотворна сила и болните получавали изцерение чрез молитвте му. Преподобният починал в дълбока старост.
Имен ден празнуват Стамат, Стамо, Стаматка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьор на бетоновоз подгони мъж с метална палка
22:35 / 07.12.2025
Мирчев: Елате в сряда да ги изметем от България
20:56 / 07.12.2025
Надзорът на НЗОК одобри новия Бюджет 2026
20:51 / 07.12.2025
Благомир Коцев: Казаха ми, че в България има нов шериф и ако не с...
19:52 / 07.12.2025
Трима души са били евакуирани от танкера "Kairos", не са били в д...
19:22 / 07.12.2025
Изтекоха снимки от катастрофата на пътя Габрово - Севлиево със за...
18:48 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Скандално порно е разделило Виктор и Дениз
11:50 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS