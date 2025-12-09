ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Много ресторанти и магазини ще приемат плащания само в брой, пригответе си кеш за Нова година
Първи клиентите организирано предупреди Русенският съюз на хотелиерите и ресторантьорите. Според председателя на организацията Мая Русанова, при празненствата ще се спазва строг ред: пълното предварително плащане на кувертите е задължително, а допълнителната консумация ще се извършва само в брой.
"Нямаме спусната информация за осчетоводяването, затова решихме всичко да бъде платено предварително. Освен това хората са свикнали да боравят с карти, което в празничната нощ ще бъде трудно, тъй като банкоматите се очаква да не работят на периоди“, обясни Русанова в интервю за телевизия Кис 13.
Кешовата подготовка тече не само в Русе и не само в ресторанти и хотели. Проверка показа, че много магазини, таксиметрови компании и други фирми, работещи по Нова година, скоро ще информират клиентите си за необходимостта от плащания в брой, предава сайтът "Сега."
Предупреждение за наличност на пари в брой отправи и Асоциацията на банките в България. Банковата система ще преминава технически от левове към евро в периода 31 декември – 2 януари. Очакваните прекъсвания на картовите услуги ще са между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари. След това картовите плащания ще се извършват вече само в евро, а банкоматите от 1 януари 2026 г. ще раздават единствено европейската валута.
"За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни“, посочиха от Асоциацията на банките.
Във връзка с планираното поскъпване на туристическия данък от следващата година, хотелиерите в Русе предлагат той да се отделя от цената на нощувката и да се заплаща допълнително на рецепция.
Предвижда се минималният размер на туристическия данък да стане 1 лев на нощувка, а максималният – 2,50 лв. за хотел 4 звезди. До момента данъкът се включва в цената за нощувка и се внася в бюджета на Общината в края на месеца.
Според Мая Русанова вдигането на туристическия данък може да доведе до увеличаване на сивия сектор. Браншовата организация в Русе ще вземе решение за отделното фактуриране на налога за своите членове и ще се опита тази практика да се въведе на национално ниво.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1467
|предишна страница [ 1/245 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерти: Ще са нужни десетки години, за да остане наложеният пла...
09:37 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих...
09:12 / 09.12.2025
Магазинерка: Такова нещо не бях виждала през живота си
09:08 / 09.12.2025
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма
09:00 / 09.12.2025
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да...
08:39 / 09.12.2025
"Няма да се излагам за 44 цента ресто" ще оскъпи някои услуги
08:49 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS