ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Много ресторанти и магазини ще приемат плащания само в брой, пригответе си кеш за Нова година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:59Коментари (0)732
©
С наближаването на новогодишните празници се очаква плащанията в брой да станат масова практика, тъй като банките ще пренастройват системите си за преминаване от левове към евро. Прекъсвания на онлайн услуги са вероятни, което може да затрудни безкасовите плащания, предупредиха от браншови организации и банкови институции.

Първи клиентите организирано предупреди Русенският съюз на хотелиерите и ресторантьорите. Според председателя на организацията Мая Русанова, при празненствата ще се спазва строг ред: пълното предварително плащане на кувертите е задължително, а допълнителната консумация ще се извършва само в брой.

"Нямаме спусната информация за осчетоводяването, затова решихме всичко да бъде платено предварително. Освен това хората са свикнали да боравят с карти, което в празничната нощ ще бъде трудно, тъй като банкоматите се очаква да не работят на периоди“, обясни Русанова в интервю за телевизия Кис 13.

Кешовата подготовка тече не само в Русе и не само в ресторанти и хотели. Проверка показа, че много магазини, таксиметрови компании и други фирми, работещи по Нова година, скоро ще информират клиентите си за необходимостта от плащания в брой, предава сайтът "Сега."

Предупреждение за наличност на пари в брой отправи и Асоциацията на банките в България. Банковата система ще преминава технически от левове към евро в периода 31 декември – 2 януари. Очакваните прекъсвания на картовите услуги ще са между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари. След това картовите плащания ще се извършват вече само в евро, а банкоматите от 1 януари 2026 г. ще раздават единствено европейската валута.

"За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни“, посочиха от Асоциацията на банките.

Във връзка с планираното поскъпване на туристическия данък от следващата година, хотелиерите в Русе предлагат той да се отделя от цената на нощувката и да се заплаща допълнително на рецепция.

Предвижда се минималният размер на туристическия данък да стане 1 лев на нощувка, а максималният – 2,50 лв. за хотел 4 звезди. До момента данъкът се включва в цената за нощувка и се внася в бюджета на Общината в края на месеца.

Според Мая Русанова вдигането на туристическия данък може да доведе до увеличаване на сивия сектор. Браншовата организация в Русе ще вземе решение за отделното фактуриране на налога за своите членове и ще се опита тази практика да се въведе на национално ниво.


Още по темата: общо новини по темата: 1467
09.12.2025 "Няма да се излагам за 44 цента ресто" ще оскъпи някои услуги
09.12.2025 Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
08.12.2025 Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната
08.12.2025 Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работят на 10 декември
08.12.2025 Промени при плащане тип "Борика" заради еврото
08.12.2025 Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
предишна страница [ 1/245 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерти: Ще са нужни десетки години, за да остане наложеният пла...
09:37 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих...
09:12 / 09.12.2025
Магазинерка: Такова нещо не бях виждала през живота си
09:08 / 09.12.2025
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма
09:00 / 09.12.2025
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да...
08:39 / 09.12.2025
"Няма да се излагам за 44 цента ресто" ще оскъпи някои услуги
08:49 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Хороскоп за деня
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: